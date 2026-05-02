Migración deporta 27,540 indocumentados en abril; suman 126,790 en el 2026

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SANTO DOMINGO. – La Dirección General de Migración (DGM) informó que, en los meses enero-abril del año 2026, han sido deportados 126,790 extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales 27,540 corresponden al mes de abril, acciones que se ejecutan cumpliendo las normativas vigentes en materia de control migratorio en República Dominicana.

Del total de deportados, durante el período indicado, los extranjeros en condición migratoria irregular han sido procesados en los centros migratorios y puntos de control fronterizo como se detalla a continuación: en Haina 37,196; Santiago 6,581; Dajabón 40,357; Elías Piña 20,415; Jimaní 14,919 y en Pedernales, 7,322.

Durante los operativos de interdicción del mes de abril, los Agentes de Reacción Rápida (ARR) de la institución aprehendieron a 19,920 personas, los demás fueron entregados por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía: Ejército 4,922; el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre del Ministerio de Defensa (CESFRONT) 2,183 y agentes de la Policía Nacional 517.

Con relación a los operativos de interdicción realizados este jueves 30 de abril, la DGM informa la detención de 954 indocumentados y deportación de 953, por los principales puntos de control fronterizo, en operaciones donde los agentes de Migración realizaron el 75.5% de las aprehensiones (721 casos).

Por Elías Piña retornaron a su país de origen 462 personas que fueron procesadas, lo que equivale a un 48.5% de las deportaciones totales del día; desde Dajabón salieron hacia Haití 199 (20.9%), Jimaní 185 (19.4%) y Pedernales 107 (11.2%). En el Gran Santo Domingo se detuvieron 117 personas en Los Minas, Villa Mella, Arroyo Hondo y Herrera. Se registraron 50 interdicciones en la provincia de Puerto Plata, 39 detenciones en Espaillat (San Víctor, Juan López, Canca y La Reyna). En Santiago de los Caballeros se reportaron 25 casos y en el bloque La Vega, Duarte y Bonao, 66.

En Elías Piña se reportaron 89 personas detenidas; en San Juan de la Maguana 61, en Pedernales sumaron 107 detenciones. En Barahona hubo 30 casos (Ojeda, Los Blancos, Los Patos, Paraíso, Enriquillo y El Arroyo), en Bahoruco 10 (municipios Neiba, Galván y Villa Jaragua); en Azua, Peravia y San José de Ocoa 27; en Mao y Santiago Rodríguez se reportaron 44 casos. En el Este, en La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís sumaron 41 detenciones; mientras que, en Hato Mayor y El Seibo, se reportaron 15.