Por Roberto Perez

SANTO DOMINGO.– En el marco del fortalecimiento de las políticas de seguridad y la lucha frontal contra el narcotráfico, autoridades dominicanas ejecutaron un operativo conjunto que culminó con la incautación de 1,163 paquetes de presunta marihuana sintética, durante labores de inspección realizadas en el puerto de la provincia Puerto Plata.

La operación fue llevada a cabo por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con la Dirección General de Aduanas (DGA) y el Ministerio Público, como parte de las estrategias integrales impulsadas para combatir las redes del crimen organizado transnacional.

El decomiso fue posible gracias a labores de inteligencia que permitieron identificar un contenedor procedente de Miami, Estados Unidos, en cuyo interior se detectaron irregularidades.

Tras una inspección más rigurosa, las autoridades localizaron la sustancia ilícita oculta dentro de una carga consolidada de televisores, neveras y muebles, evidenciando las nuevas modalidades utilizadas por estas estructuras criminales.

Este importante resultado pone de manifiesto la efectividad de la coordinación interinstitucional y el compromiso firme del Estado dominicano en la defensa de sus puertos y fronteras, así como en la protección de la seguridad ciudadana.

Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva orientada a identificar, ubicar y someter a la justicia a todos los responsables de esta operación ilícita, reafirmando su política de cero tolerancia frente al narcotráfico.

La DNCD destaca el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, los organismos de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, factores determinantes para continuar fortaleciendo las capacidades operativas del país frente a las amenazas del crimen organizado.

Los 1,163 paquetes ocupados fueron enviados, bajo estricta cadena de custodia, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se determinará su peso exacto.