DICRIM desarticula peligrosa banda de atracadores que operaba en Santo Domingo Este

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SANTO DOMINGO ESTE, RD.– Miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), adscritos a Santo Domingo Oriental, desarticularon una peligrosa banda criminal dedicada a cometer asaltos en distintos sectores de Santo Domingo Este (SDE), según informaron las autoridades.

Durante el operativo fueron arrestados varios reconocidos delincuentes, entre ellos Ronny Alberto Pérez Ortiz, alias “El Flaco”, y Osvaldo José Pérez Ortiz, alias “El Socio”, quienes presuntamente mantenían en zozobra a residentes de la zona.

De acuerdo con el informe preliminar, los detenidos estarían vinculados a múltiples atracos a mano armada, en los que despojaban a sus víctimas de dinero en efectivo, prendas y otras pertenencias.

Video Escuela Juan Bautista Zafra sitiada por delincuencia En la intervención, los agentes lograron recuperar diversas prendas, así como pertrechos militares y chalecos antibalas, los cuales, según las investigaciones, eran utilizados por la estructura criminal para ejecutar sus acciones delictivas.

Las autoridades indicaron que la banda operaba de manera organizada y que su desmantelamiento fue posible gracias a labores de inteligencia e investigación desarrolladas por los agentes actuantes.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar si hay otros implicados en la red delictiva.