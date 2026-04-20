PN desmantela red dominicanos dedicados al tráfico de haitianos

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Santiago, RD.- La Policía Nacional informa a través de miembros policiales adscritos a la Subdirección de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con la Policía Preventiva, desarticuló una red dedicada a la trata y tráfico de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, tras operativos realizados en diferentes sectores de esta ciudad.

Durante las intervenciones fueron detenidos al menos 14 extranjeros, incluidos mujeres, hombres y menores de edad, además de la retención de varios vehículos utilizados para su traslado y la detención de tres hombres choferes dominicanos vinculados a la operación.

El primer caso se registró alrededor de las 11:10 de la mañana en la avenida Antonio Guzmán Fernández, donde agentes interceptaron un vehículo con cuatro ciudadanos haitianos indocumentados (dos mujeres, un hombre y un recién nacido). En el lugar fue arrestado el conductor.

Más adelante, a las 12:38 del mediodía, unidades policiales se trasladaron al paraje La Canela, donde localizaron en un solar baldío un grupo de aproximadamente 40 a 45 extranjeros en estatus migratorio irregular, junto a varios vehículos presuntamente utilizados en su movilización.

Al desplegarse el operativo en la zona, varios de los individuos emprendieron la huida, logrando las autoridades la detención de 10 personas adicionales, entre ellas cuatro mujeres, tres hombres y tres menores de edad. En esta acción también fueron retenidos varios vehículos y detenidos dos conductores dominicanos.

De acuerdo con testimonios recabados, los extranjeros pagaban entre RD$3,000 y RD$10,000 pesos por su traslado dentro del territorio nacional.

Los ciudadanos haitianos serán puestos a disposición de las autoridades migratorias, mientras que los choferes detenidos y los vehículos ocupados serán remitidos al Ministerio Público para los fines correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar enfrentando las redes de trata y tráfico de personas en todo el territorio nacional.