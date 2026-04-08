Policía tras la pista de “Barbita”: activan búsqueda y captura

Fuente externa

Policía identifica y persigue a uno de los asaltantes captados en video durante atracos a barbería y bancas de lotería en Cotuí*

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), informó la identificación de uno de dos reconocidos delincuentes que perpetraron varios asaltos a mano armada en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, cuyos hechos quedaron captados en video y se han difundido ampliamente en redes sociales y medios de comunicación.

Se trata de Victoriano Kirot Santana, (a) “Barbita” y/o “Manolo”, de 23 años, quien está siendo activamente buscado por su presunta participación en múltiples asaltos a peluquerías, bancas de lotería y estaciones de combustible en esa demarcación.

De acuerdo con las investigaciones, el antisocial fue identificado como uno de los autores del asalto perpetrado el pasado 6 de abril de 2026 contra la peluquería Angelix, así como las bancas de lotería Melissa y Banca Manuel, ubicadas en el sector Los Multis del referido municipio.

La institución del orden indicó que las acciones delictivas fueron captadas por cámaras de vigilancia, cuyas imágenes han servido como evidencia clave para su identificación y localización.

En ese sentido, la Policía exhortó a Victoriano Kirot Santana a entregarse por la vía que considere pertinente, a fin de responder por los hechos que se le imputan.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información sobre su paradero, la suministre a la DICRIM o al destacamento policial más cercano, garantizando absoluta confidencialidad.

Para ofrecer información, están disponibles los teléfonos oficiales de la institución: (809) 682-2151, extensiones 2456, 2435, 2437 y 2441.

Las investigaciones continúan activas para identificar y apresar al segundo implicado, así como para esclarecer otros hechos en los que este individuo pudiera estar vinculado.