Por Luis Felix Rodriguez

Santo Domingo.– Cadetes de la Policía Nacional lograron posicionarse en los primeros lugares de la 7ma Olimpiada de Ortografía de las Fuerzas Armadas, destacándose por su alto nivel académico durante la competencia celebrada en el marco del 182 aniversario de la Armada de la República Dominicana.

La actividad, celebrada en la Base Naval 27 de Febrero, reunió a cadetes y guardiamarinas de las distintas academias militares de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los participantes compitieron en la categoría C, correspondiente a cadetes y guardiamarinas.

En la Olimpiada de Ortografía, la cadete de cuarto año Lisbeth Abigail Nieto Alonzo, de la Policía Nacional, obtuvo el primer lugar, mientras que la cadete de tercer año Karelin Moraima Marte alcanzó la segunda posición, evidenciando su alto nivel académico y formación integral.

De igual manera, se destacó la participación de los cadetes suplentes Esmelin Arismendy Ruiz Lebrón, de cuarto año; Arturo Alonzo Espinal, de tercer año; John Herberth Pérez Mercedes y Abraham Daniel Peña Flores, ambos de segundo año, quienes también alcanzaron posiciones meritorias durante la competencia.

Estos logros reflejan el compromiso de la Policía Nacional, bajo el liderazgo del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, con la excelencia académica, la disciplina y la profesionalización de sus miembros, como base fundamental para un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía.

Este esfuerzo se fortalece a través del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), que integra la Escuela para Cadetes Mayor General®️ José Félix Hermida González, impulsando una formación integral que consolida las competencias comunicativas como un pilar esencial en el ejercicio profesional.