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Santo Domingo.– La ministra de Interior y Policía, Semana Santa se registró la cifra más baja de homicidios de los últimos años, con un total de 19 muertes hasta el 5 de abril. La ministra de Faride Raful, informó que durante el operativo dese registró la cifra más baja de homicidios de los últimos años, con un total de 19 muertes hasta el 5 de abril.

Al término de la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana de este martes 7 de abril, encabezada por el presidente Luis Abinader, la funcionaria atribuyó estos resultados al refuerzo operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta, con énfasis en la prevención y disuasión. Esta cifra representa una reducción de un 51 % en comparación con 2023 y una disminución promedio de 41 % frente a años anteriores, cuando se llegaron a registrar hasta 39 homicidios en la Semana Mayor.

Los días de mayor incidencia, coincidiendo con un mayor despliegue estratégico de agentes, fueron el Domingo de Ramos, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección.

Del total de 19 muertes, siete estuvieron vinculadas a la delincuencia, cuatro a conflictos sociales, tres permanecen bajo investigación y cinco correspondieron a acciones legales.

El operativo contó con el apoyo del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Comisión Militar y Policial (Comipol), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).