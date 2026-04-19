Ascona historico: gol 50 y triunfo moca fc en liguilla LDF

Fuente Jose Luis Paulino

MOCA. – Un gol del argentino Gustavo Ascona marcó la diferencia para que el MOCA FC derrotara 1-0 a los Delfines del Este, en la jornada número 14 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), en duelo de la Liguilla 2026.

Ascona, con una zurda precisa y gran definición, venció la portería de Pedro Espinal al minuto 42, anotando el único gol del encuentro.

Esta anotación representa el gol número 50 en la historia del delantero con el conjunto aurinegro, tras una asistencia de Tayron Rodríguez.

En la segunda mitad, el portero Pascual Ramírez fue determinante con intervenciones clave. Al minuto 56 realizó una gran atajada, y un minuto después (57) desvió un disparo que terminó en tiro de esquina, manteniendo la ventaja para los aurinegros.

Ramírez volvió a aparecer al minuto 79, evitando el empate de los visitantes y sosteniendo el resultado en una jornada intensa de Liguilla.

Por su parte, Sergio Ventura tuvo una clara oportunidad al minuto 84 frente al arco de Delfines del Este, pero su disparo se fue por encima de la portería defendida por Pedro Espinal.

ASCONA ALCANZA LOS 50 GOLES CON MOCA FC

El argentino Gustavo Ascona se convirtió en el primer jugador en la historia del MOCA FC en alcanzar los 50 goles, en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

Su registro goleador incluye 14 tantos en la temporada 2022, 9 en 2023, 13 en 2024 y 14 en la presente campaña, a falta de un partido por disputar.