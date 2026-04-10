Fuerzas Armadas promueven inclusión sobre el autismo con caminata “Un paseo azul”

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Santo Domingo.– En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Trastorno del Espectro Autista (TEA), la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (ADEOFA), en coordinación con los Centros de Atención Integral de las Fuerzas Armadas (CAIFFAA) del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, el Ejército y la Armada de República Dominicana, desarrolló una jornada especial orientada a fortalecer la sensibilización institucional y promover la comprensión, el respeto y la inclusión hacia los niños con esta condición.

Como parte de estas acciones, fue realizada la caminata “Un Paseo Azul” en las instalaciones del Ministerio de Defensa, iniciativa que reunió a familias, personal militar y profesionales de la salud en un ambiente de integración, empatía y compromiso social.

La actividad fue encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, junto a la presidenta de ADEOFA, Varinnia Durán de Fernández, y contó con la participación de niños atendidos en los CAIFFAA, quienes estuvieron acompañados de sus padres y terapeutas.

Durante la jornada, la presidenta de ADEOFA reafirmó el compromiso de la institución con la inclusión, el amor y el desarrollo integral de los niños, destacando que cada paso dado simboliza una oportunidad para visibilizar sus capacidades, potenciar sus talentos y fortalecer la esperanza de sus familias.

Con este tipo de iniciativas, las Fuerzas Armadas continúan impulsando acciones de alto valor humano y social, alineadas a su compromiso de contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva, solidaria y consciente, donde cada niño tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente.