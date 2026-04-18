El Inacif quema más de mil kilogramos de distintas drogas

Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO, RD. – El Instituto Nacional de Ciencias Forenses destruyó un cargamento de más de una tonelada de drogas y sustancias controladas, incluyendo más de media tonelada de cocaína, como parte de los procedimientos establecidos por la ley.

De acuerdo con el informe oficial, fueron incinerados 1,120.977 kilogramos de drogas, previamente analizadas en laboratorio.

Detalle de sustancias destruidas

Entre los narcóticos incautados y destruidos se encuentran:

Cocaína: 622.761 kg

622.761 kg Marihuana: 442.491 kg

442.491 kg Ecgonina: 32.458 kg

32.458 kg Crack: 22.652 kg

22.652 kg Éxtasis: 0.380 kg

0.380 kg Hachís: 0.168 kg

0.168 kg Alprazolam: 0.039 kg

0.039 kg Metanfetamina: 0.025 kg

0.025 kg Tramadol: 0.0005 kg

Además, se eliminaron 100.728 kg de sustancias no controladas, que tras análisis se determinó que no correspondían a drogas.

El peso total, incluyendo sustancias positivas y negativas, ascendió a 1,221.706 kilogramos, vinculados a 3,744 casos.

Procedencia y operativos

Las sustancias fueron ocupadas en distintos puntos del país por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas, como parte de las acciones contra el narcotráfico.

En lo que va de año, las autoridades han destruido 10,573.916 kilogramos de drogas, principalmente incautadas en las provincias Peravia y Santo Domingo. En 2025, la cifra superó las 31 toneladas.

Procedimiento de destrucción

La incineración se realiza semanalmente, cada jueves, en el Campamento Militar 16 de Agosto, sede de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, ubicado en Pedro Brand.

En el proceso participan representantes de distintas instituciones del sistema de justicia y del sector salud, en cumplimiento de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público.