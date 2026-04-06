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Santo Domingo. – El rector del Instituto Tecnológico de las Américas, Jimmy Rosario Bernard, realizó una visita oficial al general Edgar Arnaud Volquez, comandante del área de Policía Cibernética de la Policía Nacional, con el objetivo de conocer las capacidades operativas y tecnológicas de esta unidad especializada en la investigación de delitos informáticos.

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Durante el encuentro, Rosario Bernard destacó el nivel de preparación del personal y la infraestructura de la Dirección de Área de Policía Cibernética, responsable de investigar casos de hackeo, estafas electrónicas, amenazas digitales y otros delitos vinculados al entorno digital.

El rector valoró el trabajo de la unidad y subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas del país frente a las nuevas amenazas.

“La vinculación entre la academia y los organismos de seguridad permite formar talento con experiencia real en ciberseguridad y fortalecer la investigación digital en el país”, expresó.

Asimismo, resaltó la capacidad de respuesta de la Policía Nacional ante el crimen organizado en su dimensión cibernética, así como el uso de equipos y protocolos especializados que permiten mejorar la prevención, detección y persecución del ciberdelito.

Posibles acuerdos de colaboración

En el marco de la visita, ambas entidades abordaron iniciativas de cooperación académica, entre ellas:

Integración de estudiantes del ITLA en pasantías dentro de la DICAT

en pasantías dentro de la DICAT Formación práctica en áreas como informática forense, ciberseguridad e inteligencia artificial

Desarrollo de cursos especializados y programas de capacitación continua

El ITLA manifestó su disposición de apoyar a la Policía Nacional mediante programas orientados a fortalecer las competencias técnicas del personal en ciberseguridad, análisis forense digital y tecnologías emergentes.

Intercambio institucional

El recorrido incluyó la presentación de los principales sistemas utilizados por la unidad, así como una visión general de los procesos de investigación digital.

En la visita también participó Juan Matos, junto al subdirector de la Policía Cibernética, quienes intercambiaron ideas sobre posibles líneas de colaboración interinstitucional.

Fortalecimiento tecnológico

El encuentro se enmarca en la visión del ITLA de impulsar alianzas estratégicas que contribuyan a fortalecer las capacidades tecnológicas del país y promover una sociedad más segura frente a los riesgos del entorno digital.

Por su parte, la Policía Nacional, a través de la DICAT, continúa consolidándose como el organismo de referencia para la denuncia e investigación de delitos informáticos en la República Dominicana.