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El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, sostuvo un encuentro con el rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional en áreas clave como ciberseguridad, redes de información y desarrollo de soluciones tecnológicas.

Durante la reunión, ambas entidades acordaron avanzar en la formalización de un acuerdo de colaboración estratégica orientado a impulsar iniciativas conjuntas en formación e innovación tecnológica.

En este primer acercamiento, la Alta Corte se comprometió a implementar mecanismos que faciliten y agilicen los procesos relacionados con certificaciones y otros servicios requeridos por estudiantes, docentes y personal administrativo del ITLA, contribuyendo a una gestión más eficiente.

De su lado, el ITLA propuso brindar apoyo al TSE mediante asesoría técnica para el desarrollo y la modernización de sus estructuras, así como la capacitación de su personal en áreas clave como ciberseguridad, redes de información y desarrollo de soluciones tecnológicas.

En el encuentro participaron funcionarios y equipos técnicos de ambas instituciones, quienes abordaron temas relacionados con innovación, seguridad digital y optimización de procesos, sentando las bases para futuras iniciativas conjuntas.