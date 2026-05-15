Ministerio Público pide un año de prisión para red que estafó más de RD$200 millones

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Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público solicitó la noche del jueves la imposición de un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra los seis arrestados por integrar una estructura criminal que se dedicaba a estafar y que perjudicó a una entidad financiera con un monto ascendente a más de RD$200 millones.

En la instancia, depositada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el órgano persecutor solicita que se declare el caso complejo y que sean enviados a prisión los imputados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

Los imputados fueron arrestados el miércoles durante un amplio operativo desplegado en el Gran Santo Domingo por estar involucrados en una red criminal que se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la citada entidad financiera.

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, luego de depositar la instancia, dijo que los tipos penales que se le atribuyen a los imputados son estafa agravada, estafa simple y violación a la Ley de Lavado de Activos, así como robo asalariado.

Confirmó que el monto de la estafa asciende a más de RD$200 millones y que la investigación continúa. Dijo que durante las pesquisas han sido arrestadas otras dos personas en las últimas horas por su vinculación al caso, incluyendo uno que se entregó ante la Policía Nacional.

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil depositó la solicitud de medida junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, realizó el operativo donde se ejecutó el arresto de los primeros seis imputados.

El operativo, realizado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética, Dicat, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, incluyó nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte, de la provincia Santo Domingo.

Durante las labores las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, la suma de RD$408,186 en efectivo, así como más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

Las autoridades continúan profundizando las investigaciones a fin de identificar otros posibles involucrados, como parte de sus acciones para fortalecer la lucha contra los delitos financieros y tecnológicos.

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este viernes, 15 de mayo de 2026, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.