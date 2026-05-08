MP solicita prisión preventiva para agente policial que mató a su pareja

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a un tribunal la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, a un agente policial que mató a su pareja sentimental e intentó matar un cuñado, en un hecho ocurrido en el sector Barrio Nuevo, del kilómetro 13, de la carretera Sánchez.

La medida de coerción fue solicitada contra el raso Railin de la Rosa Moquete, imputado de quitarle la vida a su pareja sentimental Yessika Álvarez Jiménez y de intentar matar a su hermano Benancio Dermy Jiménez Jiménez.

De acuerdo con la investigación en curso, la cual está a cargo del procurador fiscal Manuel Medrano, el uniformado hirió de dos impactos de bala con su arma de reglamento a Álvarez Jiménez, causándole la muerte.

Los hechos ocurrieron en presencia de Jiménez Jiménez, quien se encontraba en la vivienda donde ocurrió el crimen y también fue atacado a tiros por el procesado, sin que lograra impactarle, ya que pudo salir corriendo del lugar.

La audiencia, inicialmente fijada para este viernes, fue aplazada por el juez Reye Rodríguez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, para el próximo 11 de mayo, a los fines de que esté presente Jiménez Jiménez víctima y testigo del hecho.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 2-295, 295, 297, 298, 302 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano.