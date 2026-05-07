Condena de 20 años de prisión a hombre por agresión sexual contra adolescente de 13 años en SDE

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un hombre que agredió sexualmente a una adolescente de 13 años de edad, en un hecho ocurrido en el año 2022.

La condena le fue dictada a Ramón López Duarte. La investigación del Ministerio Público inició tras la denuncia de los hechos por parte del padre de la víctima, quien manifestó a los fiscales que su hija le confesó la agresión sexual a la que fue sometida por parte del hoy procesado.

El expediente, instrumentado por la fiscal investigadora María Sánchez, explica que el agresor y la víctima coincidieron en un lugar y que este la obligó a entrar a un baño, donde amenazó con matarla a ella y a sus padres para cometer la agresión.

Para corroborar los hechos, la víctima fue sometida a diversas evaluaciones, que demostraron la veracidad de lo ocurrido.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Francisco Vinicio, demostró la responsabilidad penal del hoy procesado, quien faltó a los artículos del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la violación sexual.

Con sus acciones, el agresor también violentó la Ley 136-03, que instituye el Código para Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.