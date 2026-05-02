Juez concluye audiencia preliminar del caso Jet Set y se reserva el fallo para 15 de junio próximo

Por PJ

El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, concluyó este viernes 1 de mayo la audiencia preliminar del caso que se le sigue a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por el colapso de la discoteca Jet Set en abril del año pasado.

El magistrado Mejía Zorilla se reservó el fallo para darlo a conocer el 15 de junio próximo a las 10:00 de la mañana, luego de escuchar las réplicas y conclusiones de cada una de las partes, y de escuchar las declaraciones de víctimas y familiares de estas.

Los imputados manifestaron a través de sus abogados que no se oponen a que el caso sea enviado a juicio de fondo.

Un resumen presentado por el tribunal señala que la primera audiencia inició el 12 de enero de este año 2026, seguida de las realizadas los días 16 de marzo, 6, 20, 27 de abril, y 1 de mayo.

La audiencia preliminar es un procedimiento judicial previo al juicio oral, donde el juez de instrucción evalúa si existen pruebas suficientes (causa probable) para llevar a un acusado a juicio. Su función principal es filtrar casos, evitando juicios innecesarios, y depurar las pruebas que se utilizarán. No determina culpabilidad, solo si el proceso debe continuar.

Escuchadas las partes y valoradas las pruebas el juez determinará si existen razones suficientes para enviar a juicio de fondo o emitir auto de no ha lugar.