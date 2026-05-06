Doctora Parra denuncia grave situación que atraviesa el Hospital Calventi

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo, RD.– La doctora Yoselyn Sànchez Parra denunció durante una intervención en la emisora Z101 las precarias condiciones en que opera el Hospital Vinicio Calventi, en Los Alcarrizos, al que calificó como un centro clave para la atención de una amplia población.

La profesional de la salud explicó que, recientemente, tras una asamblea realizada por el Colegio Médico Dominicano, se detectaron múltiples deficiencias que afectan directamente la calidad del servicio. Entre los principales problemas citó fallas en equipos diagnósticos, incluyendo un tomógrafo fuera de servicio, deterioro de la infraestructura, deficiencias en el sistema de aire acondicionado, escasez de insumos de laboratorio y falta de equipos médicos esenciales.

Parra advirtió que esta situación limita la capacidad del hospital para dar respuesta oportuna a la demanda de los pacientes, por lo que llamó a las autoridades a intervenir de manera urgente.

Asimismo, indicó que ha estado recibiendo una serie de denuncias por parte del personal médico del centro, quienes le expresan su preocupación por las condiciones en que se encuentra el hospital.

Explicó que el centro cuenta con seis quirófanos en el tercer nivel, los cuales fueron remozados y permanecieron cerrados durante un año. Sin embargo, aseguró que desde hace tiempo están listos y equipados, pero aún no han sido puestos en funcionamiento. Mientras tanto, en el área de ginecología, ubicada en el segundo piso, solo se está utilizando un quirófano para emergencias.

La doctora relató que esta situación provoca escenarios críticos, donde en un mismo espacio coinciden parturientas, recién nacidos y pacientes con heridas de bala, lo que calificó como inaceptable.

“Si esos quirófanos ya están listos, ¿por qué no los abren para brindar un servicio adecuado a los pacientes?”, cuestionó.

Finalmente, reiteró la necesidad de que las autoridades actúen con rapidez para garantizar condiciones dignas tanto para los pacientes como para el personal de salud.