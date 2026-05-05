¿Qué está pasando con la Ciudad Corazón? Una lectura desde el conflicto social

Por Fidelina de la Rosa Hidalgo (Virtudes)

Santiago de los Caballeros, cuna de insignes figuras del arte dominicano y escenario histórico de luchas por la democracia y el bienestar colectivo, hoy se ve interpelada por hechos que evidencian profundas tensiones sociales. La reciente muerte de un humilde chofer de un camión recolector de basura, brutalmente linchado por una turba tras un accidente laboral, no puede ser entendida como un hecho aislado ni únicamente como una expresión de “pérdida de valores”.

Se trata, más bien, de un síntoma de conflictos estructurales que atraviesan la sociedad dominicana.

Desde una perspectiva marxista, este hecho revela las profundas desigualdades de clase que estructuran la vida social. La víctima, un servidor público precarizado, formaba parte de ese amplio sector de trabajadores cuya fuerza de trabajo sostiene el funcionamiento cotidiano de la ciudad, pero que permanece en condiciones de vulnerabilidad, escaso reconocimiento y limitada protección social. Como señalara Karl Marx, las sociedades capitalistas tienden a organizarse en torno a relaciones desiguales entre quienes poseen los medios de producción y quienes solo disponen de su fuerza de trabajo, generando tensiones que pueden manifestarse en formas abiertas de violencia.

El accionar de la turba que persigue, castiga y ejecuta no solo expresa una reacción emocional colectiva, sino también una forma de justicia paralela que emerge en contextos donde el Estado pierde legitimidad. En este sentido, la lectura weberiana resulta clave: para Max Weber, el Estado moderno se define por el monopolio legítimo de la violencia. Cuando sectores de la población asumen por cuenta propia la administración del castigo, como ocurre en los linchamientos, lo que se evidencia es una crisis en ese monopolio y una profunda desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.

A esta dinámica se suma una dimensión simbólica que no puede ser ignorada. Tal como plantea Pierre Bourdieu, la violencia no siempre se ejerce de forma física; también opera de manera simbólica, naturalizando jerarquías y desvalorizando a ciertos grupos sociales. La figura del chofer pobre, trabajador informal o precarizado puede ser percibida como “prescindible” dentro del imaginario social, lo que facilita su deshumanización. De igual forma, la actitud de quienes observan y graban sin intervenir refleja una forma de distanciamiento social donde el sufrimiento del otro pierde relevancia, mediado por lógicas culturales y tecnológicas que convierten la tragedia en espectáculo.

Estos hechos no son aislados. Santiago ha sido escenario de otras expresiones de violencia extrema, como el asesinato de un migrante haitiano en 2015, lo que pone en evidencia tensiones étnicas y procesos de exclusión profundamente arraigados. Asimismo, los altos índices de feminicidios en la provincia revelan relaciones de poder desiguales basadas en género, donde la violencia contra las mujeres se reproduce de manera sistemática, reforzando estructuras de dominación.

Incluso en espacios como la escuela, que deberían constituirse en ámbitos de socialización protectora, emergen señales preocupantes, como la reciente muerte de una niña ante la aparente indiferencia de su entorno. Estos hechos obligan a cuestionar los procesos de socialización y los valores que se están reproduciendo, pero también las condiciones estructurales que los configuran.

Más que una crisis moral aislada, lo que se manifiesta es una acumulación de conflictos sociales no resueltos: desigualdad de clase, debilitamiento de la legitimidad estatal, reproducción de violencias simbólicas y fragmentación del tejido social.

Comprender lo que está ocurriendo en Santiago implica ir más allá de la indignación. Requiere analizar críticamente las estructuras que producen estas violencias y reconocer que, mientras persistan las condiciones que las generan, estos hechos seguirán repitiéndose.