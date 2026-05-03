Por Adelaida Martinez R

SANTO DOMINGO.– Las especialistas del sector inmobiliario Desiree Estrella y Yiselle Caminero advirtieron sobre debilidades estructurales en el mercado de bienes raíces en República Dominicana y consideraron necesaria una regulación más rigurosa para reducir riesgos de estafas y garantizar mayor seguridad a los inversionistas.

Durante su participación en el programa Reseñas, el podcast, ambas coincidieron en que el crecimiento acelerado del sector ha traído consigo desafíos en materia de control, transparencia y orientación al cliente.

Caminero explicó que uno de los principales riesgos al adquirir una propiedad radica en la falta de verificación adecuada del vendedor y de la documentación legal. “Lo primero que tengo que verificar es que esa persona es quien dice ser, es el dueño de esa propiedad y está registrado en el registro de títulos”, afirmó.

Asimismo, subrayó la importancia de realizar una debida diligencia completa antes de cualquier transacción, tanto en propiedades listas como en proyectos en planos, a fin de mitigar riesgos y evitar fraudes.

De su lado, Estrella insistió en que la asesoría profesional es clave para garantizar inversiones seguras. “Muy importante es poder buscar un buen asesor inmobiliario”, señaló, tras destacar que un acompañamiento adecuado permite validar la legalidad de los proyectos y reducir la exposición a irregularidades.

En cuanto al comportamiento del mercado, ambas reconocieron una tendencia al alza en los precios, con zonas que, según indicaron, presentan niveles de sobrevaloración.

“Pienso que hay zonas que están sobrevaloradas”, expresó Estrella, al referirse a los altos precios de algunos proyectos y el impacto del crecimiento urbano y la demanda.

Sobre el marco legal, valoraron el proyecto de ley que busca regular el sector, al considerar que permitirá establecer controles más estrictos sobre quienes operan como intermediarios.

Caminero sostuvo que esta iniciativa contribuiría a filtrar la práctica informal. “Eso también le va a dar una cierta tranquilidad al cliente de que está hablando, ya pasó por ese filtro”, indicó.

Finalmente, ambas especialistas coincidieron en que la educación financiera y la orientación adecuada siguen siendo herramientas esenciales para proteger al comprador.