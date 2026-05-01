CAASD pone en servicio línea del Acueducto Barrera de Salinidad

Fuente externa

Santo Domingo.– El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, informó que fue restablecido de manera provisional el servicio en la línea de 67 pulgadas del Acueducto Oriental (Barrera de Salinidad), luego de la avería provocada por un camión perforador que obligó a suspender temporalmente las operaciones.

El ingeniero Suberví indicó que la tubería fue puesta nuevamente en servicio tras la realización de un trabajo correctivo provisional que permite mantener el suministro de agua en los sectores afectados.

“El daño fue una perforación lateral que recibió el tubo. Se hizo un trabajo provisional que nos permitió ponerla en servicio”, explicó el director general de la CAASD.

No obstante, el funcionario precisó que la solución definitiva está en proceso, con la confección de una pieza especial que será instalada una vez esté disponible.

“Se está confeccionando la pieza que corregirá la avería de manera definitiva, la cual está prevista que nos la entreguen el próximo lunes”, agregó Fellito Suberví.

El director de la CAASD ofreció la información mientras supervisaba las labores en el lugar, donde brigadas técnicas realizaron excavaciones para ubicar el punto exacto del daño y ejecutar la intervención.

La avería se produjo en el sector La Grúa, en Santo Domingo Este, mientras un camión perforador realizaba trabajos de construcción, lo que obligó al cierre temporal de los módulos 1 y 2 del sistema.

Con la rehabilitación provisional de la línea, el servicio comienza a normalizarse en sectores como La Marginal de Las Américas, Los Frailes I y II, Villa Eloisa, y Valle del Este, entre otros.

La CAASD reiteró que continuará los trabajos hasta completar la reparación definitiva y garantizar la estabilidad del sistema.