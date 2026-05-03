Por Frank Valenzuela

El Consejo de Organizaciones para el Resarcimiento Socioambiental y Productivo del municipio Pepillo Salcedo informó que actualmente se encuentra en una fase activa de consulta y articulación con las 17 organizaciones que lo conforman, como parte del proceso preparatorio de la visita que realizará el próximo día 12 del presente mes el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del análisis de elegibilidad del reclamo presentado por el propio Consejo.

Frank Valenzuela, coordinador de la organización territorial, explicó que, como parte de este proceso, el Consejo ha venido desarrollando encuentros comunitarios con distintos sectores del municipio, fortaleciendo el flujo de información, la comprensión del alcance del reclamo y la participación organizada de los actores locales en cada etapa del procedimiento.

En ese contexto, este sábado se realizaron encuentros con líderes de la Federación de Juntas de Vecinos, representantes de los productores apícolas y emprendedores ecoturísticos del municipio, promoviendo un espacio de diálogo orientado a recoger perspectivas y consolidar una visión compartida del territorio. Con anterioridad a estos encuentros, durante el transcurso de la semana, también se realizó una importante reunión con miembros de la Asociación de Pescadores Guardianes Marinos.

Valenzuela explicó que esta fase de consulta constituye un paso fundamental para garantizar que las comunidades cuenten con información clara sobre el proceso ante el MICI y puedan participar de manera informada, organizada y coherente, con los principios de transparencia y representatividad.

Indicó además que estos encuentros permiten sistematizar los principales elementos relacionados con las transformaciones territoriales experimentadas en la zona, incluyendo efectos sobre medios de vida, ecosistemas, dinámicas productivas y el uso del espacio costero.

El Consejo ha señalado que uno de los objetivos fundamentales de este proceso es avanzar hacia una comprensión integral de las afectaciones acumuladas en el municipio y de los elementos territoriales, sociales, ambientales y productivos que sustentan el reclamo presentado.

En ese sentido, se ha planteado la importancia de que la visita del MICI se desarrolle sobre una base territorial sólida, donde las comunidades puedan expresar de forma estructurada sus experiencias, preocupaciones y expectativas, en un entorno organizado y respetuoso del proceso.

El Consejo constituye una plataforma de articulación territorial creada para impulsar el resarcimiento socioambiental y productivo del municipio Pepillo Salcedo, a partir de una representación amplia de sectores comunitarios, sociales, ambientales, productivos e institucionales.

En ese sentido, está integrado por una estructura multisectorial que refleja la complejidad social y productiva del municipio, incluyendo asociaciones de pescadores artesanales, organizaciones de apicultores, iniciativas de ecoturismo y el clúster turístico local; así como la Iglesia Católica, la Iglesia Misionera, la Iglesia Adventista y la Federación de Juntas de Vecinos. También participan la Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal y diversas representaciones comunitarias organizadas.

A esta estructura se suman sectores vinculados a la conectividad, como sindicatos portuarios y transportistas, así como el ámbito educativo a través de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial municipal. De igual forma, forman parte entidades de desarrollo territorial como la Unión para el Desarrollo de Copey, el Consejo para el Desarrollo de Manzanillo (COPADEMA) y el Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER), consolidando así una plataforma de representación integral con legitimidad social, territorial e histórica.

Asimismo, indicó que, a partir del lunes, continuarán los encuentros con los distintos sectores organizados del municipio, a fin de incorporar nuevos insumos relevantes al proceso en curso.

El Consejo de Organizaciones reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la articulación comunitaria en Pepillo Salcedo, en un marco de participación responsable, diálogo constructivo y respeto a los procedimientos establecidos, incorporando progresivamente los aportes recogidos en el territorio como parte del proceso en curso.