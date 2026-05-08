Tres meses de prisión para mujer que agredió a otra con arma blanca en Jarabacoa

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras declarar regular y válida la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, una jueza de Jarabacoa impuso tres meses de prisión preventiva a una mujer imputada de agredir físicamente a otra con un arma blanca el pasado mes de abril.

La medida de coerción fue impuesta contra Yeara Victoriano Rosario, de 20 años de edad, quien es imputada de agredir a otra joven de 28 años con un arma blanca tipo navaja (gillette o bisturí).

En la solicitud de medida de coerción se estableció que el hecho ocurrió el pasado 25 de abril, alrededor de las 3:10 de la tarde, en el sector Palo Blanco, del municipio Jarabacoa, provincia La Vega. Por el caso se persigue además a un hombre que se encuentra prófugo.

El hecho se produjo en momentos en que la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta por el referido sector luego de salir de su trabajo. En el trayecto la joven se percató de que estaba siendo perseguida por los imputados en otra motocicleta.

Los imputados impactaron a la víctima por la parte trasera de la motocicleta, y, en momentos en que esta se detuvo, comenzaron a vociferarle frases obscenas.

MP solicita prisión preventiva para agente policial que mató a su pareja En medio del hecho la persona que acompañaba a Victoriano Rosario golpeó a la víctima en la frente lo que provocó que esta cayera al suelo. Luego Victoriano Rosario sacó el arma blanca con la que la hirió en el rostro. Posteriormente, ambos emprendieron la huida en la motocicleta en la que se transportaban.

Tras la denuncia del caso ante la Policía Nacional, se activó la búsqueda de los involucrados, siendo apresada la imputada y sometida a la acción de la justicia.

El caso es investigado por el fiscalizador Scarling Polanco Núñez, quien presentó la solicitud de medida de coerción.

En la audiencia la víctima estuvo representada por la abogada Winifer Altagracia Ramos Maldonado, del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).

La jueza Juana Silverio Martínez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Jarabacoa, ordenó el cumplimiento de la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

Victoriano Rosario fue enviada a prisión al establecerse su vinculación al caso, el cual ha sido calificado de violación a los artículos 265, 266 y 309 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan los golpes y heridas, además de violación a los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.