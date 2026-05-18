OPM evalúa en su primer año las 15 medidas migratorias

El informe identifica avances, rezagos y sobrecumplimientos en la ejecución de las metas trazadas por el Gobierno, con base en monitoreo técnico y verificación de campo

Por Miguelina Santos

Santo Domingo,. El Observatorio de Políticas Migratorias (OPM) presentó su Tercer Informe de Trabajo donde pasa balance al nivel de cumplimiento y efectividad de las 15 medidas de políticas migratorias anunciadas por el presidente Luis Abinader en abril del 2025, al cumplirse el primer año de su puesta en marcha y de su creación como organismo veedor.

Las medidas están dirigidas a fortalecer la seguridad fronteriza, ordenar la migración irregular y garantizar la soberanía nacional ante la crisis en Haití, lográndose hasta el momento, de acuerdo con el OPM, en la mayoría de ellas un alto nivel de cumplimiento, aunque se observan rezagos en otras.

El OPM ha establecido que, dentro de las 15 medidas anunciadas por el presidente Abinader, se han alcanzado diferentes niveles de cumplimientos, superando algunas el 137% de las metas trazadas, mientras otras aún mantienen rezago en su aplicación, logrando solamente un 20%, con niveles de efectividad entre altos y bajos.

Una de esas 15 medidas fue la creación del Observatorio de Políticas Migratorias (OPM), presidido por Miguel Franjul, director de Listín Diario, con el objetivo de ser veedor de la aplicación y cumplimiento de las mismas, quedando conformado mediante el decreto 215-25, emitido por el presidente de la República el 20 de abril del 2025.

El OPM inició su labor 10 días después, justamente el 30 de abril de ese mismo año, fecha cuando realizó su primera reunión, desarrollando desde entonces una agenda dinámica de trabajo, que incluyen reuniones, misiones de campo, la instalación de un centro de datos, una página web y la presentación periódica de los informes que miden el nivel de seguimiento y cumplimiento de las medidas.

En torno a las recomendaciones que hace el OPM, con relación a la medida 14, sobre la dominicanización de la mano de obra, sugiere la realización de una campaña de comunicación que, de manera focalizada, ponga en conocimiento de la población beneficiaria, los programas de Supérate dirigidos a insertarse de manera productiva en los sectores agrícola y de la construcción.

Se recomienda al Gobierno dominicano destinar más recursos presupuestarios a las instituciones responsables de ejecutar las medidas de seguridad nacional y control migratorio, por las implicaciones e impacto que pudieran tener sobre la soberanía del territorio dominicano.

Además, se sugiere, la actualización de nuevas metas y la ampliación de otras dimensiones a través de nuevas medidas, que contribuyan a reforzar la capacidad de respuesta real del Estado al desafío migratorio, de manera presente, recurrente y actualizable, en función de la dinámica de la realidad migratoria.

El Observatorio de Políticas Migratorias (OPM) fue creado como espacio de intercambio ciudadano orientado a fortalecer la vigilancia organizada, la transparencia y la participación de la sociedad civil en el diseño, monitoreo y evaluación de las políticas migratorias del Estado dominicano.