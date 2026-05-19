Por Felipe Castro

El protagonismo del senador de San Juan de la Maguana, señor Félix Bautista en la “Lucha” contra el estudio de factibilidad para la explotación responsable de la Mina de Oro ubicada en el Sector el Romero, y la posterior decisión del presidente Luis Abinader que en su discurso de paralización de la iniciativa de explotación en la que señalo que ese propósito no es nuevo, que viene desde gobiernos anteriores. Demuestra que el Sector que representa el senador de San Juan de la Maguana, para alcanzar el poder esta jugando el juego de la Selva de presa y depredadores viendo a los que gobiernan como presa, y la oposición como depredador, siempre al asecho de la mas mínima pifia del gobierno, afín de crear un relato propagandístico cónsono al propósito de alcanzar el poder.

La ambición, la codicia y la avaricia, en algunas personas son deseos patológicos insaciables, que denotan; ansiedad, stress y una fachada inocultable de envejecimiento producto de la excesiva ansia de alcanzar el poder y si lo tiene por el dilema de perderlo

Arthur Schopenhauer, describe cómo el deseo insaciable de riqueza, fama o poder nunca se satisface; al contrario, cuanto más se consigue, más se desea, generando un ciclo interminable de insatisfacción y necesidad, similar a la sed provocada por beber agua salada, que mientras más bebe, más sediento te pones.

La sedición propagandística de crispación social aprovechando el descontento ciudadano producto de la crisis energética global, arengada por el principal arfil del eterno candidato presidencial Dr. Leonel Fernández, quien desdeña la alternabilidad dentro de su partido a pesar de que su ciclo biológico este pasado del meridiano.

La jugada de insensatez política de Feliz Bautista, con el propósito de que su líder llegue por cuarta vez al Solio presidencial, en un momento que la prudencia llama a apostar por la unidad nacional, afín de mitigar los efectos de la crisis global, demuestra la inmadurez o perversidad que aun existe en un sector de la clase política nacional.

Felipecastro2378@g,ail.com