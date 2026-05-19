Fuente Externa

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley de Fomento a la Inversión en la República Dominicana, propuesta del senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeb.

Esta pieza legislativa instituye el marco legal y normativo aplicable a la inversión en la República Dominicana, tanto nacional como extranjera, y regula las obligaciones y derechos de los inversionistas, con el fin de fomentar mayores flujos de inversión y contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo del país.

El artículo 3 de este proyecto de ley establece que se otorgan los mismos derechos y obligaciones a los inversionistas nacionales y a los inversionistas extranjeros, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República y las prerrogativas dispuestas para las inversiones nacionales por las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos o tratados internacionales que contengan disposiciones en materia de inversión.

En la pieza se establecen las obligaciones de los inversionistas que pretendan acogerse a los beneficios que esta ley contempla.

Este instrumento legislativo busca cumplir fielmente con el conjunto de disposiciones, estrategias y acciones establecidas o que establezca el Estado, para orientar, condicionar y determinar la conservación, uso, manejo y aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales, tomando para ello todas las precauciones dispuestas por las entidades pertinentes, con el objeto de evitar o mitigar cualquier impacto negativo ambiental.

Segunda lectura

En la sesión extraordinaria de este lunes, los senadores sancionaron en segunda lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de Rafael Corporán de los Santos la calle Central del ensanche Luperón del Distrito Nacional. Esta propuesta fue presentada por el senador Franklin Romero.

También se aprobó el proyecto de ley que designa con el nombre de Hermanos Isa al complejo deportivo del municipio San José de Ocoa, propuesta presentada por el senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.

Resoluciones

En única lectura, los senadores sancionaron la resolución que solicita al ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, el remozamiento del techado deportivo del municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi, propuesta del senador Bernardo Alemán Rodríguez.

También se aprobó la que reconoce a Guillermo Linares por su destacada trayectoria y aportes en favor de la educación, la equidad social y la representación de la comunidad dominicana y latina en el exterior, iniciativa presentada por el senador Alexis Victoria Yeb.

En los trabajos legislativos de la sesión se aprobó la resolución que solicita al presidente Luis Abinader la instalación de un Banco de Sangre en la provincia Hermanas Mirabal, a solicitud de la senadora María Mercedes Ortiz.

Asimismo, fue sancionada la pieza que solicita al ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Víctor Bisonó Haza, la construcción de un polideportivo multiuso en el municipio de Hato Mayor, propuesta del senador Cristóbal Venerado Castillo.

De igual modo, fue aprobada una resolución que solicita a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, la construcción de un destacamento policial en San Ignacio de Sabaneta, incluyendo la implementación del nuevo modelo de patrullaje policial, propuesta del senador Antonio Marte.

También se aprobó otra resolución para la instalación de un destacamento policial en Villa Tapia, presentada por la senadora María Mercedes Ortiz.

Se sancionó además la resolución que solicita el remozamiento de un campo de béisbol en Salcedo, igualmente propuesta por la senadora María Mercedes Ortiz.

Los senadores aprobaron en única lectura la resolución sobre los Actos del Poder Ejecutivo, consignados en las memorias de los ministerios correspondientes al año 2022, así como el Protocolo de Enmienda sobre Transporte Aéreo entre la República Dominicana y Cuba.

De igual manera, el pleno aprobó varias resoluciones de reconocimiento a personalidades, entre ellas:

Gustavo Antonio Díaz Féliz (Sombolo) – por sus aportes al arte y la cultura .

– por sus aportes al . Norkelly Josefina Acosta Collado – por su trayectoria como artista plástica .

– por su trayectoria como . Leónidas Temístocles Féliz Suárez (Temito) – reconocimiento póstumo por sus aportes a la medicina y la cultura .

– reconocimiento póstumo por sus aportes a la y la . Marino Beriguete – por su contribución a la literatura y poesía dominicana.

También se reconoció al periodista Rafael Freddy Ortiz (FREMIO) por sus 50 años de trayectoria en el periodismo, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.

Finalmente, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión para el próximo miércoles 27 a las 2:00 p. m.