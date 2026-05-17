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Miami, Florida.– El presidente Luis Abinader, afirmó este sábado que la libertad exige responsabilidad y compromiso, y advirtió sobre los riesgos que enfrentan las sociedades democráticas cuando los ciudadanos ceden libertades a cambio de seguridad o comodidad.

Destacó que la libertad “no es un legado garantizado, sino una tarea permanente”, al recibir el prestigioso premio “Champion of Freedom Award” (Campeón de la Libertad), otorgado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), en reconocimiento a su liderazgo visionario y a la implementación de políticas de libre mercado responsables y efectivas.

Durante su discurso en la “Champion of Freedom Dinner & Celebration”, el mandatario expresó que asumía la distinción no solo como un reconocimiento, sino también como “una invitación a la reflexión” sobre el verdadero significado de la libertad y su importancia para las democracias modernas.

Destaca pensamiento de Adam Smith

El mandatario también destacó el pensamiento del economista y filósofo Adam Smith, cuya visión inspira el nombre del centro que le otorgó el reconocimiento. Indicó que Smith concebía la libertad económica como una herramienta de dignidad compartida, basada en reglas claras, justicia y confianza institucional.

En ese contexto, el presidente Abinader aseguró que en la República Dominicana su gestión ha asumido el compromiso de fortalecer las instituciones, garantizar la transparencia, proteger el Estado de derecho y promover la libertad económica como pilares fundamentales para ampliar las oportunidades y mejorar la calidad de vida de la población.

El jefe de Estado inició sus palabras evocando la obra Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, al citar la frase: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”, destacando que la libertad constituye “una condición moral del ser humano” y un principio esencial que define la dignidad de las personas.

En ese sentido, recordó las reflexiones del pensador francés Alexis de Tocqueville sobre la importancia de preservar la autonomía individual y fortalecer las convicciones democráticas de los pueblos.

Asimismo, señaló que la libertad auténtica no solo implica ausencia de imposiciones, sino también la capacidad real de las personas para desarrollarse plenamente. Citando al filósofo Isaiah Berlin, explicó que el desafío contemporáneo consiste en garantizar tanto la libertad “de” las restricciones como la libertad “para” construir un proyecto de vida digno.

Crecer es permitir que las personas puedan imaginar y construir su propio futuro

“Crecer no es solo producir más. Crecer es ampliar horizontes. Es permitir que cada persona pueda imaginar y construir su propio futuro”, expresó el gobernante, tras reiterar que la libertad y la prosperidad “no son conceptos en tensión, sino dimensiones inseparables de una misma aspiración humana”.

El mandatario advirtió, además, que la libertad pierde sentido cuando se desvincula del bien común y afirmó que el gran desafío de las democracias consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos individuales y la responsabilidad colectiva.

Abinader llamó a defender el diálogo, la pluralidad

En la parte final de su intervención, el presidente Abinader llamó a defender el diálogo, la pluralidad y la búsqueda de consensos en un contexto internacional marcado por la polarización y la simplificación del debate público.

“Este reconocimiento no lo recibo como un punto de llegada, sino como una responsabilidad renovada”, manifestó el mandatario, al reafirmar su compromiso de continuar impulsando una economía que genere oportunidades, fortalezca la democracia y garantice la inclusión de todos los sectores de la sociedad.

Asistieron a la gala, los ministros de Vivienda Hábitad y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón; el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam.

Asimismo, el ex presidente de Colombia, Iván Duque; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; el presidenta de la Universidad de la Florida, Janet Núñez y el fundador y director del Adam Smith Center for Económic Freedom, Carlos Díaz Rosillo.

El Adam Smith Center for Economic Freedom fue establecido por el Estado de Florida en 2020, el Centro Adam Smith para la Libertad Económica, “trabaja en la intersección de las políticas gubernamentales y el libre mercado, es un centro de estudios independiente, no partidista y de primer nivel mundial que tiene como objetivo informar , influir e inspirar a los líderes actuales y futuros para que desarrollen e implementen políticas innovadoras, significativas y efectivas que promuevan la libertad económica y la prosperidad humana”.