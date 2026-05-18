Inauguran XI Copa Metropolitana de Voleibol Superior Femenino 2026 de la provincia Santo Domingo

Por León Felipe

LOS MINA, Santo Domingo Este.- Atletas de seis clubes iniciaron el domingo 17 de mayo las competencias de la XI Copa Metropolitana de Voleibol Superior Femenino de la provincia Santo Domingo, que tiene dedicatoria especial al ministro de Educación, licenciado Luis Miguel De Camps.

En el certamen, organizado por la Unión de Voleibol Superior de la Provincia Santo Domingo (AVOLISADO), que se extenderá hasta el 5 de julio, está en disputa la Copa Ministerio de Deportes, con el accionar de los equipos San Lorenzo de Los Mina y Los Frailes, representativos del municipio Santo Domingo Este; Las Reinas de Los Alcarrizos; Raúl Castro (Santo Domingo Norte); Olimpo (Santo Domingo Oeste) y, como invitado, Bameso del Distrito Nacional.

El evento tendrá como escenarios de competencias el techado del Liceo Ramón Emilio Jiménez, de Los Mina, y los polideportivos de Los Alcarrizos y el Club Bameso.

Durante el acto inaugural, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Manuel Nin (Wascar), director general del torneo y presidente de la AVOLISADO, quien agradeció el apoyo del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) y demás patrocinadores, así como a los dirigentes y atletas de los clubes participantes, exhortándoles a competir respetando las reglas establecidas.

De su lado, Edward Caraballo, director provincial de Deportes y presidente del comité organizador del certamen, destacó el trabajo que ha venido realizando la Unión de Voleibol Superior de la provincia Santo Domingo en pro del desarrollo de esa disciplina deportiva en esa demarcación y consideró que la décimo primera versión del evento es una plataforma para captar nuevos talentos, a los fines de elevar el nivel del voleibol.

Caraballo resaltó la gestión del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en pro de la mejora y desarrollo de la educación dominicana. Asimismo, hizo énfasis en la gestión del ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, de quien dijo dejará un legado para la clase deportiva del país con un programa de desarrollo deportivo a nivel nacional en beneficio de atletas, clubes, escuelas e instituciones afines.

También hicieron uso de la palabra los viceministros de Deportes, el técnico profesor Fernando Teruel y el administrativo Franklin De La Mota, quienes, de manera conjunta y en representación del ministro Kelvin Cruz, felicitaron a los organizadores del certamen, así como a los dirigentes y atletas de los equipos participantes.

Ambos funcionarios destacaron el interés del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, por el desarrollo del voleibol en la provincia Santo Domingo, razón por la cual brinda apoyo al Torneo Superior Femenino, a los fines de seguir elevando el nivel de esa disciplina en esa demarcación, y exhortaron a los atletas a competir con gallardía, manteniendo la disciplina y el respeto a las reglas.

La atleta Jazllin Peña tuvo a su cargo el juramento deportivo, en cuya ceremonia instó a las demás jugadoras a competir respetando las normas establecidas.

RECONOCEN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN

La Unión de Voleibol Superior de la Provincia Santo Domingo (AVOLISADO) entregó una placa de reconocimiento al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, en la que se destaca su gestión, enfatizando en la mejora y desarrollo de la educación dominicana.

APORTES MIDEREC

Los organizadores de la XI Copa Metropolitana de Voleibol Superior Femenino contarán con un apoyo económico de parte del Ministerio de Deportes y Recreación de 800,000 pesos, autorizado por su titular, Kelvin Cruz.

El conjunto ganador del primer lugar será premiado con 300,000 pesos, mientras que el segundo obtendrá 200,000 pesos. El monto restante corresponderá a los gastos de organización.

En el acto inaugural estuvieron presentes también Daniel Asencio, técnico docente del Distrito 10-03 y coordinador del Área de Educación Física, en representación del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; Wendy Castillo, representante de Seaboard; Marianne Fersola (Reina del Caribe); Antonio Montés, del club Olimpo; Amaurys Martínez, del club Bameso; Irene Dunker, del club San Lorenzo; Nathanael García, del club Los Alcarrizos; Gabriel González, del club Raúl Castro; Niño Guzmán, del Club Malanga; Osvaldo, del club Mil Flores, y Alberto Castro, presidente del club Bameso.

PRIMERA JORNADA DE COMPETENCIA

La primera jornada de competencia dejó como ganadores a los clubes San Lorenzo de Los Mina y al invitado Bameso del Distrito Nacional.

San Lorenzo derrotó al conjunto Reinas de Los Alcarrizos tres sets por uno, con parciales de 25-11, 26-24, 25-19 y 25-19, mientras que Bameso venció a Los Frailes también tres games por uno, con pizarra de 25-15, 18-25, 26-24 y 25-23.

La segunda jornada de competencia tendrá lugar el próximo viernes 22 de mayo, a partir de las siete de la noche, en el techado del Liceo Ramón Emilio Jiménez, de Los Min