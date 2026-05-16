Colome y Cañeros “bombardean de tres” a Soles en la Súper Liga LNB 2026

Encesta 41 puntos y lanza de 13-7; Suero (de 8-4) y Sharkey aportaron 21 tantos cada uno

Por Odalis Sanchez

SAN PEDRO DE MACORIS, RD.- Yeison Colome y los Cañeros del Este “bombardearon desde el arco de tres” a los Soles del Este para adjudicarse la victoria este viernes 115-112, en un partido disputado en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet, de esta ciudad.

Colome terminó el partido con 41 puntos y sobre la raya de tres lanzó de 13-7 en su segundo partido con los Cañeros tras regresar al país por su participación en la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela (LPBV).

Además de Colome, se destacaron por los Cañeros, Eusebio Suero y Joshua Sharkey con 21 tantos cada uno y Lazar Lugic coló nueve.

Suero lanzó de tres de 8-4 y atrapó seis rebotes, Sharkey tuvo ocho rebotes y repartió siete pelotas, y Lugic tomó siete balones en la pintura.

Por los Soles, Jonathan Bello marco 26 puntos más nueve rebotes, Terry Larrier logró encestar 23 tantos con siete atrapadas, Devontae Shuler 19, Darwin Rosario 14 y Dimas Carrasco 12.

Con ese triunfo, los romanenses mejoraron su récord a 6-7, mientras que los Soles continúan con una estrepitosa caída que lo ha conducido a un registro de 2-10.

Soles al frente en cerrada PM

Los Soles del Este salieron al frente de un punto, 58-57, en una abultada y cerrada primera mitad, que contó con la tórrida ofensiva del Cañero, Yeison Colome, quien anotó 27 puntos.

El primer cuarto favoreció a los Soles, 25-22, y el segundo a los Cañeros, 35-33, pese a que los locales le sacaron 11 puntos de ventaja a los visitantes, 37-26, con un canasto “debajo del palo” de Darwin Rosario y asistencias de Terry Larrier, con 7:02 de juego.

Por los Soles, Terry Larrier anotó 18 puntos, Jonathan Bello 15 encestes y Darwin Rosario 10. Los tres atraparon cuatro rebotes cada uno.

Por los Cañeros, además de Colome (27) y lanzó de 10-5 desde el arco de tres, Joshua Sharkey logró nueve tantos y Lazar Lugic ocho.

Proximo juego de Soles

Los Soles vuelven a cancha el próximo martes 19 cuando enfrenten a los Reales de La Vega, a las 8:30 de la noche, en el polideportivo Rolando Ramírez, de San Pedro de Macorís.

Ese mismo día, chocarán los Marineros de Puerto Plata ante los Héroes de Moca, en el polideportivo Fabio Rafael González, de la Ciudad del Atlántico.