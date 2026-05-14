Quintetos San Antonio y San Isidro inaugurarán Basket municipal Castillo 2026

Por Tony Reyes

Los quintetos San Antonio y San Isidro tendrán a su cargo el partido de apertura de la vigésima octava versión del baloncesto municipal de Castillo con una dedicatoria especial al ingeniero Olmedo Caba Romano.

El primer partido de la doble jornada inaugural está programado para las seis de la tarde en el polideportivo José Luis Martínez de Castillo.

Culminado el primer partido los equipos finalistas de la versión pasada los quintetos Pueblo Abajo sub campeón se enfrentarán a sus archirrivales del Barrio Sur campeón del torneo 2025.

La serie regular está pautada a dos enfrentamientos con cada conjunto, la semifinal será al mejor de tres encuentros y la gran final será un 5-3.

El equipo de Pueblo Abajo tendrá al veterano técnico Danilo Monegro asistido por Jefte Collado mientras que el team San Antonio será dirigido por Yancarlos Liberato y asistido por Luis Reynoso.

El quinteto del barrio San Isidro repetirá con el técnico francomacorisano Alexis Joel Ferreira en tanto que los campeones del barrio Sur tendrán nuevamente al técnico francomacorisano Enyer Paulino.

La dirección técnica la encabeza el profesor Francisco Cornelio mientras que el comité organizador es dirigido por el alcalde municipal Faudy Vélez Victorio.

Se espera una gran asistencia de fanáticos para la jornada inaugural del evento que se vislumbra será todo un éxito por el gran nivel técnico de los cuatro equipos participantes.