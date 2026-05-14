Gustavo Sánchez anuncia interpelará al canciller Roberto Álvarez por acuerdo entre RD y EE.UU

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Santo Domingo.- El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, anunció que someterá una resolución para interpelar al canciller Roberto Álvarez, a raíz del memorándum de entendimiento suscrito entre República Dominicana y Estados Unidos relacionado con la admisión temporal de migrantes.

Durante la entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Sánchez aseguró que el acuerdo debe ser explicado ante el Congreso Nacional debido a las posibles implicaciones sobre soberanía, seguridad nacional y relaciones internacionales.

“Yo pienso que debemos someter una resolución interpelando al canciller para que en el Congreso le explique exactamente el alcance de la medida”, expresó el legislador.

El dirigente peledeísta sostuvo que el memorándum va más allá de una simple intención diplomática y podría constituir un acuerdo bilateral que requeriría conocimiento y aprobación congresual.

“Siento que esa decisión debió haber sido consultada, consensuada en el país y llevada al Congreso Nacional”, manifestó.

Sánchez aclaró que sus declaraciones corresponden a una posición personal como miembro del Comité Político y secretario de Relaciones Internacionales del PLD, ya que el tema aún no ha sido discutido formalmente por la dirección partidaria.

Asimismo, criticó que República Dominicana asuma responsabilidades derivadas de las políticas migratorias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

“República Dominicana no puede ser responsable de las decisiones que tiene Estados Unidos de deportar personas y mandarlas a terceros países como República Dominicana”, afirmó.

El diputado también cuestionó el rol desempeñado por el canciller Roberto Álvarez en las negociaciones del acuerdo y consideró que el Gobierno dominicano estaría cediendo ante presiones de Estados Unidos.

“Nos ven como el patio trasero, nos ven como una colonia”, expresó Sánchez durante la entrevista.

El legislador advirtió además sobre posibles riesgos vinculados a seguridad nacional y recepción de personas deportadas desde territorio estadounidense.

“Las implicaciones que tiene ese acuerdo deben ser socializadas y vistas hasta dónde comprometen la soberanía nacional”, sostuvo.

Gustavo Sánchez aseguró que impulsará personalmente el proceso de resolución para convocar al canciller ante el Congreso Nacional.

“En mi condición soberana de fiscalizador y diputado de la República yo tengo la competencia de someter una resolución para que el canciller explique el alcance de la medida”, concluyó.