El PLD es el único partido que ha crecido y va a ganar en 2028”, afirma Johnny Pujols

Por Joselito Feliz

Santo Domingo Este, RD. — El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, aseguró que esa organización política atraviesa un proceso de fortalecimiento sostenido que la posiciona como la principal fuerza de cara a las elecciones del 2028.

Durante una asamblea realizada en la circunscripción 2 de Santo Domingo Este, el dirigente destacó la cohesión interna del partido al afirmar: “El partido está unificado, está sólido y está avanzando”, en referencia al trabajo organizativo que ejecuta la dirección política.

Pujols enfatizó que la organización mantiene un compromiso directo con la población, señalando: “Nosotros tenemos un compromiso con la ciudadanía y el deber de salir a luchar por ese pueblo que le está pasando muy mal en este momento”.

Al referirse al panorama electoral, sostuvo que los estudios de opinión reflejan un crecimiento significativo del PLD. “Las encuestas evidencian el reposicionamiento del partido; es el único que ha crecido y ha duplicado sus mediciones en el último año”, afirmó.

En ese mismo orden, aseguró que la organización ha logrado capitalizar el descontento ciudadano con la actual gestión de gobierno: “Lo sorprendente es que haya tanta gente decidida a salir del gobierno y que el PLD haya capturado la mayor parte de esa desafección”.

Sobre las perspectivas electorales, fue categórico al expresar: “El PLD es el partido que va a ganar las elecciones del año 2028”, atribuyendo esa proyección a un “trabajo consistente de oposición” y a lo que definió como la “memoria agradecida” del pueblo dominicano hacia las gestiones pasadas.

“Santo Domingo Este tiene una dirigencia formidable”

En cuanto al escenario local, Pujols resaltó la fortaleza del partido en Santo Domingo Este: “El PLD tiene una dirigencia formidable, con experiencia y control del territorio”, lo que, según dijo, garantiza resultados positivos en todos los niveles electorales.

Asimismo, cuestionó las ejecutorias del gobierno en esa demarcación, calificándolas como insuficientes: “Las iniciativas del gobierno son muy pobres, hay muchas obras inconclusas y políticas abandonadas”.

Indicó que problemáticas como el déficit energético, la falta de medicamentos y las dificultades en los servicios de salud continúan afectando a la población del municipio.

“Estamos en una etapa de reorganización con mucha energía positiva”

El dirigente explicó que estos encuentros forman parte de una estrategia nacional de fortalecimiento institucional: “Es parte de una estrategia de reorganización del partido de cara al 2028, en un momento de mucho entusiasmo y energía positiva”.

Finalmente, informó que el próximo domingo el presidente del PLD encabezará otra asamblea en la provincia de Azua, mientras que sobre temas como la política migratoria y acuerdos internacionales, indicó que la organización fijará posición oficial tras su evaluación interna: “La dirección del partido va a evaluar y luego presentaremos nuestra posición”.

Con estas declaraciones, el PLD reafirma su narrativa de crecimiento y consolidación política en el escenario nacional.

Johnny Pujols estuvo acompañado de los miembros del Comité Político, Luis Alberto Tejeda y Cristina Lizardo, presidenta de la provincia Santo Domingo, entre otros dirigentes de la circunscripción 2 de SDE.