INEFI y Ángel Lara Santos encabezan exitosa simultánea de ajedrez en Colegio CELA de SDE

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SANTO DOMINGO ESTE – El Instituto Nacional de Educación Física INEFI y el destacado medallista Ángel Lara Santos llevaron a cabo una magistral exhibición de ajedrez en el Colegio Centro Educativo Las Américas (CELA), ubicado en el sector de Alma Rosa, reafirmando el compromiso de las autoridades con el desarrollo del deporte ciencia en las aulas.

La actividad, que generó gran expectativa en la comunidad educativa del Distrito 10-04, estuvo bajo la organización general del Maestro Braulio Ramírez y Christopher Guzmán, quienes coordinaron la logística para asegurar el éxito del evento pedagógico y deportivo.

Dominio Total en el Tablero. Durante la jornada, Ángel Lara Santos se enfrentó simultáneamente a 15 de los mejores estudiantes del centro educativo. Tras varias horas de intensa competencia y análisis estratégico, el joven maestro demostró su alto nivel competitivo al finalizar la jornada invicto, sin conocer la derrota frente a sus oponentes.

Ajedrez: Herramienta de Crecimiento

El Maestro Braulio Ramírez destacó que estas iniciativas, respaldadas por el INEFI, buscan fomentar la concentración, el pensamiento crítico y la disciplina entre los jóvenes dominicanos. Llevar estas exhibiciones a los colegios permite que los estudiantes vean el ajedrez como una meta alcanzable y una herramienta para su éxito académico, señaló Ramírez. Respaldo Institucional

La dirección del Colegio CELA y los organizadores agradecieron el apoyo del INEFI para la realización de esta simultánea, la cual forma parte de un programa continuo de promoción deportiva que busca identificar y potenciar nuevos talentos en la Zona Oriental de la capital.

El evento concluyó en medio de aplausos por parte del personal docente y administrativo, quienes valoraron la oportunidad de que sus alumnos interactuaran con atletas de alto rendimiento de la República Dominicana.