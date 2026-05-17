Segundo feminicidio en una semana sacude a Santo Domingo Este

Por la Redaccion

Las autoridades investigan el asesinato de Indhira Carolina Beltré, de 33 años, ocurrido la mañana de este domingo en el sector Las Toronjas, en Santo Domingo Este. De acuerdo con reportes preliminares, su esposo, Camilo Rodríguez, presuntamente la atacó con un arma blanca y luego huyó del lugar.

El caso ha generado indignación debido a que representa al menos el segundo feminicidio registrado en Santo Domingo Este en menos de una semana. Vecinos describieron a la pareja como aparentemente estable, aunque familiares indicaron que ya estaban separados. Las autoridades encontraron signos de violencia y forcejeo dentro de la vivienda.

Según datos citados en reportes recientes, en República Dominicana se contabilizaron más de 22 feminicidios en el primer trimestre de 2026, junto a miles de denuncias por violencia de género e intrafamiliar, lo que mantiene la preocupación social sobre este problema