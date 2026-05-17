Unión de Juntas de Vecinos valora modelo de transformación urbana de Fellito Suberví en Cristo Rey

Líderes comunitarios, religiosos y legislativos del sector destacan que el proyecto «Cristo Park» se ha convertido en el referente de gestión, seguridad y recuperación del espacio público que necesita la capital.

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SANTO DOMINGO.- La Unión de Juntas de Vecinos de Cristo Rey, que agrupa el liderazgo de los principales sectores de esta barriada, externó su firme respaldo al modelo de transformación urbana, inclusión social y desarrollo sostenible que ha implementado en el proyecto «Cristo Park», el director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví.

Durante un encuentro que concitó el apoyo unánime de los representantes comunitarios, se analizó el impacto social, ambiental y económico que ha tenido en la cotidianidad de las familias del Distrito Nacional el saneamiento de la Cañada y su transformación en lo que hoy es Cristo Park. Los líderes comunitarios coincidieron en que la intervención realizada por la CAASD no solo saneó una zona históricamente vulnerable, sino que redefinió el concepto de bienestar y convivencia en los barrios de la capital.

«Fellito Suberví demostró con Cristo Park que, con voluntad política, gerencia eficiente y verdadera cercanía con la gente se puede cambiar el rostro de cualquier sector de la capital. Esta obra nos devolvió la dignidad, la seguridad y el orgullo de vivir aquí», afirmó Luis Esteban Encarnación, presidente de la junta de vecinos «El esfuerzo de todos» (La Chancleta), al destacar la capacidad ejecutiva del director general de la CAASD.

De igual forma, Porfirio Núñez (El Chino), presidente de la Junta de Vecinos de Pueblo Nuevo, y Sandra Guzmán, del sector Buen Pastor, valoraron que la obra rescató un foco de contaminación para convertirlo en un pulmón verde y un centro de recreación integral para niños y envejecientes, marcando un estándar de cómo deben ser intervenidos los espacios públicos en el modelo de ciudad actual.

El encuentro contó además con el respaldo del diputado Manuel Núñez, el Pastor Robinson y el Padre Francisco Cordero, quienes destacaron el valor de la cohesión social lograda en torno a este proyecto. Las personalidades religiosas y legislativas señalaron que este tipo de urbanismo social es el que garantiza la paz ciudadana, reduciendo los niveles de violencia y promoviendo la salud ambiental en las zonas densamente pobladas de la capital.

En tanto que, los presidentes de las distintas juntas de vecinos que conforman la Unión, entre ellos Claudio Núñez (Unión Norte), José Lebrón (Juveca), Eidy Lantigua (Ramón García), Mario Nova (Santa Martha), Rafael Ogando (Don Miguel Sepúlveda), Ramón Pineda (Paz y Progreso), Miguelina Gonzáles (Santo Socorro) y Joel Rodríguez (Las Mercedes), definieron a Fellito Suberví como un «gerente de soluciones» y manifestaron que este modelo de gestión verde, eficiente y de resultados visibles es el referente que debe guiar el desarrollo futuro de todo el Distrito Nacional.