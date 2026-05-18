Por Carlos Rodríguez

En la física del poder existe un axioma implacable: los pueblos pueden tolerar la fricción del debate ideológico, pero colapsan ante la simulación de la nevera vacía. Hoy, la República Dominicana no atraviesa una simple coyuntura de desafíos estructurales, sino una profunda crisis de identidad gubernamental donde el relato oficialista del PRM —un experimento de mercadeo político impecable en su envoltura estética pero estéril en su ejecución— ha chocado de frente contra el asfalto de la realidad. Nos vendieron un boleto de primera clase hacia el futuro, pero la ciudadanía dominicana , al activar el músculo de la memoria histórica en su cotidianidad más humana y descarnada, ha descubierto la paradoja: el cambio prometido por el PRM terminó siendo un viaje forzoso hacia el pasado, consolidando una conclusión colectiva que ya no pertenece al debate partidario, sino a la vivencia popular: con el PLD se vivía mejor.

Lo verdaderamente disruptivo y doloroso de la crisis actual bajo la gestión de Luis Abinader no es la ausencia de soluciones teóricas, sino la resurrección de fantasmas que la sociedad dominicana ya consideraba superados. Los apagones , La inseguridad y la delincuencia han dejado de ser variables abstractas en gráficos de conferencias de prensa para transformarse en el terror visceral de una madre en Santo Domingo ; asimismo, el alto costo de la vida, la escolarización de los hijos y el desempleo no son debates macroeconómicos, sino la angustia de congelarse frente al estante del supermercado decidiendo qué alimento sacrificar. Al desmoronarse la máscara de la tecnocracia pulcra, el país ha despertado en una realidad de apagones crónicos, hospitales desabastecidos vueltos a la precariedad y un sistema educativo estancado, donde las presiones migratorias y la violencia de género se tratan con analgésicos discursivos en lugar de las cirugías estructurales que demanda un Estado que hoy se percibe lejano, frío y ajeno al dolor de su gente.

Para descifrar este giro en la conciencia colectiva y el consecuente rebalanceo hacia el arraigo peledeísta, es imperativo elevar la mirada analítica hacia la doctrina fundacional de Juan Bosch, un pensador que jamás concibió la política como un simulacro de relaciones públicas o un algoritmo de posicionamiento digital. Bosch diseccionó la marginalidad, la pobreza y el sufrimiento histórico del pueblo dominicano desde la empatía pura y el rigor sociológico, entendiendo que la dignidad nacional no se negocia en el escritorio de un consultor extranjero, sino que se construye superando la desesperanza y el miedo a través de la educación y la justicia social. Cuando la población contrasta el desorden presente con la estabilidad, las aulas de tanda extendida, las estancias infantiles y la certidumbre económica de los gobiernos del PLD, no está añorando siglas ni banderas; está reclamando el retorno de la gerencia pública con rostro humano, el rumbo perdido y la predictibilidad del bienestar.

El ejemplo de Juan Bosch sobrevive no como una reliquia del ayer, sino como el plano arquitectónico indispensable para rescatar a la República Dominicana del letargo, la improvisación y el artificio mediático. Retomar las riendas del progreso de la mano de la experiencia probada del PLD y el liderazgo estratégico de Danilo Medina Sanchez no es un ejercicio de nostalgia, sino un imperativo ético y metodológico para devolverle la gobernabilidad y el alma al territorio. Al final del día, la verdad histórica posee una flotabilidad política indestructible: el bienestar de una nación no se edifica con etiquetas en redes sociales ni con el refinamiento de la percepción, se edifica gobernando para el ser humano real. La máscara ha caído por su propio peso; ahora nos corresponde a los hombres y mujeres de pensamiento y acción asumir la responsabilidad histórica de reconstruir el porvenir.