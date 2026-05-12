Abinader llega a Panamá, donde será orador principal del Congreso Mundial de Zonas Francas

Agotará amplia agenda de reuniones estratégicas orientadas a continuar atrayendo inversiones hacia la República Dominicana, especialmente en sectores vinculados a logística, manufactura y zonas francas especializadas

Panamá.– El presidente Luis Abinader llegó a Panamá para participar en el Congreso Mundial de Zonas Francas, donde pronunciará el discurso central del acto inaugural y agotará una amplia agenda de reuniones estratégicas orientadas a continuar atrayendo inversiones hacia la República Dominicana, especialmente en sectores vinculados a logística, manufactura y zonas francas especializadas.

Como parte de su agenda oficial, el mandatario será recibido por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y por el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Mohammed Al Zarooni, previo al acto inaugural del evento, que reunirá a líderes gubernamentales, empresariales y representantes del ecosistema global de zonas francas.

Presidente Luis Abinader declara a Hezbolá y a la Guardia Revolucionaria de Irán como organizaciones terroristas Durante su participación, el jefe de Estado sostendrá un encuentro bilateral con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, con quien abordará temas de interés común para ambas naciones, así como oportunidades de cooperación e intercambio económico.

Asimismo, el presidente Abinader desarrollará una agenda de reuniones con representantes del sector de zonas francas y logística internacional, incluyendo encuentros con Mohammed Al Zarooni, presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas (World FZO); ejecutivos de DP World; el ministro de Industria y Comercio de Panamá, Julio Moltó, y Martín Pedersen, presidente de la Autoridad Internacional de Zonas Francas (IFZA), una de las de mayor crecimiento en Dubái.

En el marco de esta visita, también está prevista la firma de un Memorando de Entendimiento con la Organización Mundial de Zonas Francas, orientado a fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias en esta materia.

El Congreso Mundial de Zonas Francas se celebra los días 12 y 13 de mayo en Panamá y reúne a representantes de distintos países para debatir sobre innovación, comercio, logística e inversión en el contexto de las nuevas dinámicas globales.

El presidente Abinader está acompañado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro y el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo.