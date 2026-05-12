Vladimir Putin anuncia prueba exitosa del misil intercontinental pesado ruso Sarmat.

RT.-Rusia ha llevado a cabo este martes una prueba del novedoso misil balístico intercontinental pesado Sarmat. El comandante de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, Serguéi Karakáyev, informó al presidente del país, Vladímir Putin, que el lanzamiento se llevó a cabo esta mañana y resultó ser completamente exitoso.

«Hoy a las 11:15, las Fuerzas de Misiles Estratégicos lanzaron el misil balístico intercontinental pesado de combustible líquido más moderno, el Sarmat. El lanzamiento fue exitoso y la misión se cumplió», manifestó el alto mando, agregando que el primer regimiento de misiles equipado con el nuevo sistema comenzará a entrar en servicio activo a finales de año.

Por su parte, Putin ha calificado a Sarmat como el complejo de misiles más potente del mundo. «Este es el sistema de misiles más potente del mundo, que en cuanto a potencia no es inferior al sistema de misiles Voevoda que tenemos en servicio, como se acaba de decir, de fabricación aún soviética», indicó.

«La potencia total de la carga de combate transportada es más de cuatro veces superior a la potencia de cualquier análogo occidental existente», dijo el presidente. «El misil puede viajar no solo en trayectoria balística, sino también suborbital, lo que le permite un alcance de más de 35.000 kilómetros, duplicando su precisión y su capacidad para penetrar todos los sistemas de defensa antimisiles existentes y futuros», explicó.

El Sarmat es capaz de moverse hacia su objetivo a velocidades hipersónicas —superiores a Mach 17— cambiando de trayectoria en rumbo y altura para que ningún sistema de defensa antimisiles pueda interceptarlo. Cuenta con una carga útil de alrededor de 10 toneladas.