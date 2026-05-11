Cuba proyecta cubrir 100% de su demanda eléctrica con energías renovables en 2050

Para contrarrestar el impacto del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, el Estado cubano avanza en la transición energética mediante el desarrollo de infraestructuras sostenibles.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, informó este lunes 11 de mayo que la isla avanza en su programa de transición energética orientado a alcanzar la mayor soberanía del sector, bajo el liderazgo del Partido y Gobierno. Según las proyecciones, se estima que la cobertura de fuentes renovables alcance el 15 por ciento durante el presente año y se eleve al 24 por ciento para el 2030.

La estrategia contempla que, para el año 2035, el 40 por ciento de la demanda sea cubierta por energías limpias, permitiendo el cese de la importación de combustibles, con la meta final de lograr un abastecimiento energético 100 por ciento renovable para el 2050.

Esta hoja de ruta se implementa en un escenario de inestabilidad del sistema eléctrico nacional, condicionado por el desabastecimiento de hidrocarburos. El panorama actual es consecuencia de una la orden ejecutiva de la Administración estadounidense, firmada a finales de enero por el presidente Donald Trump, que califica a Cuba como una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad de Estados Unidos.

Dicha medida, rechazada tanto por el Gobierno y pueblo cubano como por diversos líderes, ciudadanos y organizaciones alrededor del mundo, amenaza con imponer aranceles punitivos a terceros países que suministren crudo a la mayor de las Antillas, lo que obstaculiza el flujo regular de energía hacia el país caribeño.

Para contrarrestar las presiones externas, el Estado cubano combina el desarrollo de infraestructuras sostenibles con el fortalecimiento del sistema convencional. La nación progresa en la edificación de parques fotovoltaicos y el despliegue de kits de energía renovable en diversos sectores estratégicos.

En esta misma línea, recientemente Cuba puso en funcionamiento el primer parque solar con almacenamiento energético. Se trata de «General Ángel del Castillo Agramonte», ubicado en el municipio de Majagua, provincia Ciego de Ávila.

Esta instalación se convirtió en la primera de su tipo en el país en integrar un sistema de acumulación por baterías, combinando una potencia de cinco megawatts (MW) con una capacidad de almacenamiento energético de un MW.

Cuba también ejecuta labores de rehabilitación en las unidades de las centrales termoeléctricas con el objetivo de recuperar las capacidades de generación térmica y estabilizar el suministro eléctrico en todo el territorio.

Como complemento a este plan estratégico, Cuba enfoca sus esfuerzos en elevar los niveles de extracción de petróleo nacional y en el aprovechamiento del gas acompañante. Estas acciones buscan garantizar la operatividad de la infraestructura nacional frente a las restricciones externas. Fuente: Telesur