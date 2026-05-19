Francisco Peguero presidirá Federación de Uniones Deportivas

Recibe voto mayoritario 13 miembros fundadores y 22 de 31 uniones con derecho voz y voto

Por Odalis Sanchez

SANTO DOMINGO, RD.- El dirigente deportivo vegano Francisco Peguero fue electo el sábado en la presidencia de la Federación Dominicana de Uniones Deportivas (FEDUDE), para dirigir los destinos de la entidad por los próximos cuatro años, en el período 2026-2030.

El proceso eleccionario de la FEDUDE se desarrolló en el salón Wiche García Saleta, del Comité Olímpico Dominicano (COD), al que se dieron cita los delegados y representantes de 13 Uniones Deportivas Nacionales fundadoras, y 22 de 31, que actualmente la conforman.

Peguero recibió el voto unánime de 13 Uniones Deportivas que fundaron la FEDUDE en 2009 para que esté al frente por los próximos cuatro años (2026-2030), ratificado por 22 de 31 Uniones Deportivas, que actualmente la conforman, registradas y acreditadas para votar.

Estará junto a Eliseo Montero, vicepresidente; Evaristo Madrigal, vicepresidente en el exterior; Amos Angladas, secretario de finanzas; Santos Pichardo, actas y correspondencia, y Fernando Tiburcio, co-secretario; Roberto Jerez, organización y disciplina; y Cristian Santos, asuntos técnicos y culturales; y Snyder Zorrilla, secretario de prensa y propaganda.

Así como, Margarita Jáquez y Carlos Hernández, primero y segundo vocal; los representantes regionales serán Rodolfo Alcalá, en la Este; Yrraldi Jiménez, en el noroeste; José Valenzuela, sur largo; Samuel De la Cruz, su central; Sandy Lara, sur corto; y Fidias García, nordeste.

Los miembros fundadores y/o sus representantes que votaron fueron Margarita Jáquez por Ramón Peña (Tony), de Santiago; Francisco Peguero y Santos Pichardo, de La Vega; Amos Angladas por Arturo Morales, La Romana; y Snyder Zorrilla por Manuel de León, de Higüey.

Yrraldi Jiménez, de Montecristi; Francisco Presinal votó por Leonardo Reinoso y José Soriano por Víctor Tejada, de San Cristóbal; Williams Cabrera, de María Trinidad Sánchez; Evaristo Madrigal representó el voto de Ángel Mezcaín, de Nueva York; Mayra Vicente, Monseñor Nouel; Fernando Tiburcio, Hermanas Mirabal; y Luis Pimentel, Santo Domingo.

Las Uniones Deportivas que votaron, 22 de 31, fueron Santiago, San Pedro de Macorís, Dajabón, Hato Mayor, Montecristi, El Seibo, Valverde, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Hermanas Mirabal, Barahona, María Trinidad Sánchez, Nueva York, La Vega, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Azua, Santo Domingo y Peravia.

La Comisión Electoral estuvo conformada por Gilberto Soriano, presidente; Roberto Ramírez, secretario; y Edisson Adames, miembro, y como Notario estuvo Johnny Hernández.