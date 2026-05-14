UASD y DGP instalan operativo móvil para emisión y renovación nuevo pasaporte electrónico

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La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en coordinación con la Dirección General de Pasaportes, inició un operativo móvil de “Pasaporte en Ruta”, orientado a facilitar la emisión y renovación de ese documento de viaje electrónico a docentes, estudiantes, personal administrativo y sus familiares.

La jornada se desarrollará hasta el 22 de mayo, en horario de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, en las oficinas administrativas de la academia estatal; con el propósito de acercar este servicio a la comunidad universitaria y al público en general, sin necesidad de realizar una cita previa.

La directora de comunicaciones de la Dirección General de Pasaportes, Rocío Quiroz, explicó que este operativo forma parte de la estrategia institucional para llevar el nuevo documento electrónico a espacios de gran flujo ciudadano y entidades emblemáticas como la UASD.

“Estamos trayendo un operativo móvil de “Pasaporte en Ruta” enfocado en el nuevo pasaporte electrónico, para que la ciudadanía pueda sacar o renovar su documento sin necesidad de cita previa y de una manera mucho más ágil”, expresó Quiroz.

Indicó que el nuevo pasaporte electrónico cuenta con una hoja de datos de policarbonato y un chip integrado que ofrece mayores niveles de seguridad y confianza, además de facilitar el tránsito internacional de los dominicanos en distintos puntos migratorios del mundo.

“Es una tecnología que ya se utiliza a nivel mundial y que facilita el acceso a controles migratorios rápidos en otros países, brindando mayores garantías de seguridad internacional”, sostuvo.

La funcionaria destacó que el documento tiene una vigencia de 10 años y un costo de RD$6,700, al tiempo que precisó que durante la jornada los ciudadanos podrán realizar pagos tanto en efectivo como con tarjetas de crédito y débito.

Asimismo, explicó que los requisitos para obtener o renovar el pasaporte se mantienen iguales: acta de nacimiento con código QR, cédula física en buen estado —ya sea la nueva o la anterior— y el pasaporte anterior en caso de renovación.

“Lo importante es que el acta tenga el código QR visible en la parte inferior derecha. También requerimos la cédula física o una certificación emitida por la Junta Central Electoral”, agregó.

Quiroz exhortó a toda la comunidad universitaria y al público en general a aprovechar este operativo especial, resaltando que la entrega de los pasaportes se estará realizando en tiempo récord, prácticamente como un servicio VIP, sin necesidad de pagar cargos adicionales por urgencia.

“Agradecemos a la UASD por abrirnos sus puertas y permitirnos ofrecer este servicio a la ciudadanía en un punto mucho más cercano y accesible”, concluyó.