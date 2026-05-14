“La CAASD te escucha” llega a Cuesta Hermosa con limpieza de decenas de imbornales y corrección de averías

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Santo Domingo.- Con brigadas de alcantarillado, de mantenimiento y de optimización de las redes de distribución de agua potable, el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, encabezó un operativo en el sector Cuesta Hermosa, en Arroyo Hondo II, donde se desobstruyeron decenas de imbornales y se corrigieron averías utilizando camiones hidrosuccionadores, compresores, minicargadores y retroexcavadores, entre otros equipos.

El ingeniero Fellito Suberví, explicó que el operativo se enmarca dentro del programa “La CAASD te escucha” que inició este año en el sector Guachupita con el objetivo de llevar soluciones a problemas que han afectado por años a muchas comunidades del Gran Santo Domingo, relacionado con agua potable, saneamiento sanitario y desechos sólidos.

El ingeniero Suberví informó que en la presente etapa de estas jornadas se estarán interviniendo aquellos que han sufrido severas inundaciones en los últimos meses, tanto en el Distrito Nacional como en la provincia Santo Domingo.

El funcionario indicó que en lo que va de año, “la CAASD te escucha” se ha acercado con brigadas técnicas, equipos y maquinarias pesadas en los sectores Guachupita, San Luis, Invi I y II, entre otros, interviniendo puntos críticos que restaban calidad de vida a sus habitantes.

“La CAASD te escucha es una vía para mantenernos cerca de los comunitarios, de escucharlos y conocer de cerca sus necesidades. Ese es el compromiso que hemos asumido desde el gobierno con nuestra gente”, reiteró Fellito Suberví.

El comunitario Rafael Melgen, hablando a nombre del sector, valoró las ejecutorias y agradeció al director de la CAASD por ese contacto directo y permanente con las comunidades del Gran Santo Domingo, llevando soluciones.