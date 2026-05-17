Ministerio de la Mujer mantiene acompañamiento y protección a víctima de violencia en Cotuí

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El Ministerio de la Mujer informa que, tras las amenazas de muerte proferidas por el señor Fausto Ezequiel Valdez Cordero (Keka) contra su pareja, la señora Anabel Díaz, oriunda de la provincia Sánchez Ramírez (Cotuí), esta fue ingresada junto a dos menores de edad a una Casa de Acogida el pasado 5 de mayo, donde permaneció hasta el día 11 del mismo mes. En esa fecha, solicitó su salida voluntaria, acompañada de su madre, para trasladarse a un lugar junto a otros familiares.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda del agresor, Fausto Ezequiel Valdez Cordero. En ese sentido, agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) realizan operativos para dar con su paradero.

Actualmente, el Ministerio de la Mujer mantiene disponible para la víctima acompañamiento legal y psicológico, así como otros servicios necesarios para garantizar su protección. La institución reitera que continúa dando seguimiento y acompañamiento al caso, en coordinación con las autoridades competentes, priorizando en todo momento la protección de la víctima y el debido proceso, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Se ofrecerán mayores detalles conforme avancen las investigaciones y se produzcan resultados concretos relacionados con el apresamiento del agresor.

El Ministerio de la Mujer reafirma su compromiso de continuar acompañando a la víctima y de fortalecer la respuesta institucional frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas.

Ante situaciones de emergencia, la entidad reitera que debe llamarse al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Asimismo, para orientación, apoyo y seguimiento de los casos, está disponible de manera gratuita la Línea *212.