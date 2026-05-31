Estos han sido los últimos mensajes de los candidatos antes de elecciones presidenciales

A través de sus redes sociales, los aspirantes a la Casa de Nariño han dejado ver cuáles son los temas que quieren destacar en las horas previas a las elecciones.

Por Nicol Montoya

A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, los principales candidatos aprovecharon sus últimas intervenciones públicas para enviar mensajes a los votantes. Mientras algunos defendieron sus proyectos políticos, otros hicieron llamados a la participación, la transparencia electoral y la toma de decisiones informadas.

Iván Cepeda apostó por la continuidad del progresismo

Iván Cepeda agradeció el respaldo recibido durante la campaña y reiteró su intención de dar continuidad al proyecto político del presidente Gustavo Petro. El candidato aseguró que Colombia debe “avanzar hacia un segundo gobierno progresista” para consolidar cambios sociales y económicos, reducir la pobreza y la desigualdad, y fortalecer la paz. Además, invitó a los ciudadanos a elegir “la esperanza sobre el miedo” en las urnas.

Paloma Valencia reivindicó las banderas del uribismo

Por su parte, Paloma Valencia destacó el respaldo recibido por parte de líderes regionales y reivindicó las banderas del uribismo. La candidata aseguró que está preparada para gobernar junto a las regiones y afirmó que “mañana haremos historia; ganaremos para gobernar bien a Colombia”, al tiempo que manifestó sentirse orgullosa de representar ese sector político.

Abelardo De La Espriella destacó acercamiento con Ecuador

Entre tanto, Abelardo De La Espriella centró su último pronunciamiento en la política exterior. El aspirante aseguró haber sostenido una conversación con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que permitió avanzar en el restablecimiento de las relaciones bilaterales y en el levantamiento de aranceles para productos colombianos. Según su campaña, se trata de una muestra de liderazgo y de la capacidad para reconstruir relaciones estratégicas para el país.

Claudia López puso el foco en las garantías electorales

Claudia López, por su parte, informó sobre una reunión con la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en la que abordó las garantías para la jornada democrática. La candidata reconoció las condiciones brindadas hasta el momento por el sistema electoral y llamó a los ciudadanos a votar con tranquilidad y confianza en la transparencia del proceso.

Sergio Fajardo pidió votar por convicción y no por las encuestas

Finalmente, Sergio Fajardo enfocó su mensaje en la importancia del voto consciente. El candidato invitó a los colombianos a informarse antes de tomar una decisión y a no dejarse influenciar por las encuestas. “No dejes que otros decidan por ti. Infórmate, piensa y vota por quien realmente quieres”, expresó, insistiendo en que ningún voto se pierde cuando se ejerce con convicción

Así, en la recta final de la campaña presidencial, los candidatos dejaron en evidencia las principales banderas de sus aspiraciones, la continuidad del progresismo, el fortalecimiento de las regiones, las relaciones internacionales, las garantías electorales y la defensa del voto informado. Fuente: EL Canal