Colombia. ¿Hacia una nueva victoria de la izquierda?

TeleSUR.

El 31 de mayo, más de 41 millones de colombianos y colombianas deben elegir entre 14 candidatos quien ejercerá la presidencia hasta 2030. El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, favorito en las encuestas, promete continuar las transformaciones estructurales iniciadas por el actual presidente Gustavo Petro. Aunque Cepeda espera ganar en la primera vuelta, la mayoría de las encuestas indican que deberá disputar la presidencia en un balotaje, previsto para el 21 de junio, probablemente contra el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella de los Defensores de la Patria; porque la candidata del uribismo, Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, quedaría lejos, en el tercer lugar.

Pero, pueden haber sorpresas, como en 2022, por las metodologías de las encuestadoras, por el voto voluntario y la alta abstención, además del carácter complejo y lo diverso de la sociedad colombiana, o por los efectos una agresiva campaña de la derecha en medios de comunicación, en redes sociales, tanto contra el balance del popular gobierno de Gustavo Petro, como contra el candidato del Pacto Histórico.

Las elecciones colombianas son trascendentales para Colombia. Ellas auguran un cambio de ciclo, por la persistente popularidad de la izquierda progresista, ligada al buen balance del gobierno de Gustavo Petro, por el apoyo de movimientos sociales. Ello lleva a un nuevo bipartidismo, distinto del tradicional entre derechas colombianas. Son también elecciones trascendentales para una región latinoamericana sometida a la agresión y amenazas de la neocolonialista doctrina Donroe del inquilino de la Casa Blanca, porque ella contribuiría a revertir los avances de las ultraderechas autoritarias y subordinadas a Washington en el continente.

¿Hacia una nueva victoria de la izquierda en Colombia?

El 31 de mayo unos 41 millones de colombianos, están llamados a las urnas para elegir, entre 14 candidatos, quién gobernará Colombia hasta 2030, sin posibilidad de reelección inmediata o consecutiva. Para ganar en la primera vuelta se requiere obtener más del 50% de los votos válidamente emitidos; en caso contrario, el 21 de junio próximo, se realizará un balotaje entre los dos más votados. El nuevo presidente entrará a la Casa de Nariño el 7 de agosto.

La dupla favorita es la del progresista Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro a la presidencia y la lideresa indígena y senadora, Aida Quilcué Vivas a la vicepresidencia. Iván Cepeda hace campaña para ganar en la primera vuelta para “construir oportunidades en Colombia”. Como el voto es voluntario, la abstención, históricamente altísima en Colombia (45% en las presidenciales de 2022), será un factor importante en los resultados. Otro factor, será el impacto de la intensa campaña sucia de la derecha, en sus medios de comunicación y en las redes sociales, contra el saliente presidente Gustavo Petro y el candidato de la izquierda progresista, Iván Cepeda.

Por lo pronto, Cepeda está asegurado de pasar a la segunda vuelta del 21 de junio, porque liderea una izquierda unida contra una derecha fragmentada. Incluso ha extendido la alianza que llevó a la victoria a Gustavo Petro en 2022, formando una coalición de “progresistas, liberales y reformistas de todo el espectro político. Entre otros cuenta con el apoyo del expresidente del Partido Liberal, Ernesto Samper (1994-1998) quien declaró que ”El país tendrá que decidir entre profundizar el cambio o volver al viejo modelo neoliberal”.