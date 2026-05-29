Dictan tres meses de prisión preventiva contra militar por muerte de Ángel Luna en SFM

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San Francisco de Macorís. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra Raylin Santos, acusado en el proceso relacionado con la muerte del adolescente Ángel Manuel Luna, ocurrida durante un incidente en el que estuvo involucrada una patrulla mixta integrada por un militar y un agente policial.

La medida deberá ser cumplida en la Fortaleza Duarte, luego de que el tribunal acogiera parcialmente las conclusiones presentadas por la parte querellante y valorara los elementos de prueba aportados durante la audiencia.

Organizaciones populares convocan encendido de velas en memoria de Ángel Manuel Luna De acuerdo con los abogados de la familia, la jueza acogió la calificación jurídica de golpes y heridas voluntarias que provocaron la muerte, rechazando así que el caso fuese tratado como un simple accidente.

Tras conocerse la decisión, familiares del menor insistieron en que el imputado debe permanecer en prisión y reclamaron nuevamente que también sea presentado ante la justicia el agente policial que integraba la patrulla involucrada en el hecho.

La madre del adolescente aseguró sentirse agradecida por el respaldo recibido por organizaciones populares, grupos estudiantiles y ciudadanos de San Francisco de Macorís, quienes durante varios días realizaron protestas, vigilias y encendidos de velas en reclamo de justicia.

Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje a la juventud francomacorisana, exhortándolos a actuar con prudencia y cuidarse ante situaciones similares, recordando el dolor que atraviesa su familia tras la pérdida del menor. Fuente