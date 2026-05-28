“Procuraduría firma acuerdo jurídico con la Fiscalía de la Unión Europea”

Con el acuerdo, Yeni Berenice Reynoso y la fiscal Jefe Europea, Laura Kövesi, se comprometen a combatir la corrupción, el crimen organizado y otras formas de delitos graves

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Con el objetivo de establecer una nueva estrategia de cooperación jurídica internacional que se corresponda con los desafíos de los nuevos tiempos y con la política de persecución del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República firmó con la Fiscalía Europea un acuerdo de colaboración para combatir la corrupción, el crimen organizado y otras formas de delitos graves.

El acuerdo fue firmado entre la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la fiscal jefa Europea, Laura Kövesi, durante una visita de trabajo realizada por la máxima representante del Ministerio Público de República Dominicana a la sede del Fiscalía de la Unión Europea (UE), en Luxemburgo.

El acuerdo, permitirá a la Procuraduría General de la República y Fiscalía de la Unión Europea mantener una colaboración mutua para agilizar procedimientos de colaboración en la lucha contra crímenes y delitos transnacionales que impacten en el plano local y en los países que integran la UE, así como un acercamiento que fortalezca la capacitación de los integrantes de ambas entidades jurídicas.

“Este acuerdo permitirá intercambiar información de manera oportuna, para combatir delitos complejos, fraude, la corrupción y el lavado de dinero, mediante diferentes medios en favor de las investigaciones que involucren la Unión Europea y la República Dominicana”, indicó la procuradora Reynoso.

El acuerdo compromete a la Fiscalía Europea a cooperar en asuntos penales con las autoridades competentes dominicanas sobre la base de los convenios internacionales de los cuales los Estados europeos son partes, en consonancia con la reciprocidad y en el marco de las leyes de República Dominicana.

La Procuraduría General de la República se compromete a cooperar con la Fiscalía Europea, de acuerdo con su ordenamiento jurídico, en la recolección de pruebas o información operativa necesarias dentro de su competencia.

Para la consecución de esos objetivos, el Ministerio Público y la Fiscalía Europea podrán cooperar en la creación de equipos conjuntos de investigación en los casos que sean competencia de ambas partes, de acuerdo con los marcos legales aplicables.

En la firma del convenio, estuvieron el procurador adjunto Osvaldo Bonilla Hiraldo, responsable de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional de la Procuraduría General de la República; Álvaro Navarro Salguero, técnico de Proyecto EL PACCТО 2.0. Por la Fiscalía de la Unión Europea, participaron en el encuentro Ignacio De Lucas Martin, fiscal Europeo para España, así como Amélie Rodrigues, José Castillo, Juan Galán-García y Carlos Gallego Martin.