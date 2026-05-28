“Condenan a 15 años a hombre por violación grupal de adolescente en Puerto Plata”

Por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En respuesta a una solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata condenó a 15 años de prisión a un hombre para el que los fiscales solicitaron una pena de 20 años por violar sexualmente a una adolescente junto a otras cinco personas que se encuentran prófugas.

Anthony Alexis Payan Reyes (Ñolo) fue condenado luego de que el Ministerio Público demostrara ante el tribunal la gravedad de los hechos y la afectación emocional y física sufrida por la víctima de 15 años de edad.

Durante la investigación, encabezada por la fiscal Luisa Josefa Marmolejos, se obtuvieron suficientes pruebas con las que se estableció la participación del procesado junto con cinco personas más, actualmente prófugas, en los hechos ocurridos en el mes de septiembre de 2022, en el área de las ruinas de la fortaleza, ubicada en el malecón de esta ciudad.

La decisión judicial se produjo tras un proceso en el que el Ministerio Público, representado por Leury V. Ureña Morrobel, demostró la solidez y contundencia de las pruebas, incluyendo evaluaciones médicas forenses que confirmaron lesiones compatibles con violación sexual, así como de entrevistas psicológicas realizadas en la Cámara Gesell, que recogieron el testimonio de la víctima en condiciones de vulnerabilidad, y demás testigos y familiares, que corroboraron los hechos.

El tribunal integrado por Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez dispusieron el cumplimiento de la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe.

Tras demostrar la culpabilidad de Payan Reyes y presentar sus conclusiones durante el juicio, el Ministerio Público solicitó que el procesado fuera condenado a la pena máxima de 20 años de prisión, contemplada en las leyes para esos casos.