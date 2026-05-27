RT.-La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha acusado este miércoles a CNN de «propaganda, distorsión y manipulación» de hechos por su cobertura del conflicto ucraniano, denunciando que el medio transmite cómo el régimen de Kiev perpetra crímenes de guerra, pero no sus consecuencias.

«Las Fuerzas Armadas de Ucrania contratan a CNN para documentar a sus asesinos operando con drones», escribió la vocera en Telegram, sugiriendo que el equipo del canal filmó los preparativos de los militares ucranianos para perpetrar el atentado contra una residencia estudiantil en Starobelsk, en la República Popular de Lugansk, que dejó 21 muertos la madrugada del pasado 22 de mayo.

Zajárova indicó que el medio no viajó a Starobelsk el pasado domingo, argumentando razones logísticas. «Ayer, la propia CNN contó en qué estaban trabajando mientras los corresponsales de todo el mundo documentaban las consecuencias del terrible ataque terrorista», señaló.

«El corresponsal de CNN, Nick Paton Walsh (arrestado en ausencia en Rusia por participar en la invasión de la provincia de Kursk), estaba filmando un video propagandístico sobre los ataques con drones de Kiev contra ciudades rusas», afirmó.

Explosión química en EE.UU.: muertos, desaparecidos y heridos con quemaduras «El reportaje se preparó con cierta antelación, pero se emitió el 26 de mayo: cuatro días después del ataque a Starobelsk, que se cobró la vida de más de 20 personas. Ni en la introducción de los presentadores ni en las declaraciones de Walsh se mencionó nada al respecto», subrayó la vocera de la Cancillería rusa, denunciando que, «en su lugar, se llevó a cabo toda una campaña publicitaria sobre la eficacia de los drones ucranianos».

En el material, grabado desde la unidad ucraniana de drones encargada de lanzar ataques al interior de Rusia, CNN anunció el lanzamiento de 200 vehículos aéreos no tripulados y declaró que estos aparatos ya atacaron la ciudad rusa de Stávropol, en el sur del país.

«Es precisamente este detalle mencionado de pasada —sobre Stávropol— que permite suponer que Nick Walsh se encontraba, probablemente, en la unidad de combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania justo en el momento en que allí se coordinaba el ataque planeado contra la escuela superior de Starobelsk. Porque, efectivamente, los drones de Kiev lanzaron ataques contra Stávropol un día antes del ataque a Starobelsk», explicó Zajárova.

«Esto nos obliga a ver la situación desde otra perspectiva», agregó, señalando que «existe una alta probabilidad de que los corresponsales de CNN estuvieran filmando los preparativos de este horrible ataque terrorista».

«Esto claramente no es periodismo. CNN ahora tiene otros objetivos: propaganda, distorsión de la información y manipulación, pero no informar a su audiencia», concluyó la funcionaria, lamentando que el canal no pretende informar a su público de las consecuencias de los ataques ucranianos, cuya preparación cubre con tanto esmero.

El atentado de Kiev contra jóvenes rusos

La madrugada del 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon con drones un edificio y una residencia estudiantil. En el momento del ataque, 86 jóvenes estaban en el establecimiento. Unas 21 personas murieron y más de 60 resultaron heridas.

El Comité de Investigación afirmó que las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron el sitio con varios drones de tipo avión de forma deliberada. Se ha abierto una investigación por terrorismo.

La Cancillería rusa ha calificado de «bárbaro» el ataque ucraniano contra los estudiantes, y denuncia que haya sido silenciado por Occidente. Además, señaló que este tipo de ataques con armas de largo alcance suministradas a Kiev por la OTAN se lanzan con «asistencia técnica de especialistas extranjeros» de países del bloque militar.

Además, el Ministerio de Exteriores anunció este lunes que las fuerzas rusas ejecutarán «ataques sistemáticos» contra las instalaciones del complejo militar-industrial en Kiev, en respuesta a los crímenes del Ejército ucraniano contra la población civil.

El pasado domingo llegaron a la República Popular de Lugansk representantes de medios de comunicación de 19 países: Austria, Brasil, Reino Unido, Hungría, Venezuela, Alemania, Grecia, España, Italia, Catar, China, Cuba, Líbano, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Estados Unidos, Turquía, Finlandia y Francia.

Tokio prohibió la participación de sus periodistas en el viaje. «La BBC rechazó oficialmente la invitación. La CNN se encuentra de vacaciones», reveló la portavoz de la Cancillería rusa en sus redes sociales.