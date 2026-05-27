Explosión química en EE.UU.: muertos, desaparecidos y heridos con quemaduras

Nueve personas siguen sin localizar después de la rotura de un enorme tanque con productos químicos.

RT.-Al menos una persona falleció y varias fueron hospitalizadas con heridas graves como consecuencia de un accidente ocurrido el martes en una planta de celulosa y papel en Longview, estado de Washington (EE.UU.), informa AP.

Según las autoridades, como consecuencia del siniestro en la fábrica, perteneciente a la empresa Nippon Dynawave Packaging Company, se rompió un tanque que contenía aproximadamente 3,4 millones de litros de ‘licor blanco’, utilizado en la producción de celulosa.

Diez personas fueron hospitalizadas, entre ellas un bombero. La lesiones varían de leves a graves; algunas de las víctimas sufrieron quemaduras y otros daños en las vías respiratorias.

Otras nueve personas siguen desaparecidas. Los equipos de rescate continuarán la operación de búsqueda una vez que se logre estabilizar el tanque, en el que, según los cálculos, aún quedan aproximadamente 341.000 litros de líquido químico cáustico.

El accidente no supone una amenaza para los habitantes de la ciudad, subrayaron los funcionarios, aunque añadieron que es preferible evitar la zona. La causa de la rotura del tanque todavía se desconoce. Una portavoz del Departamento de Ecología del estado de Washington indicó que se ha enviado un equipo de especialistas para evaluar las consecuencias.