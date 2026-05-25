Hutíes: Las declaraciones de Trump son «propaganda falsa» y buscan infundir miedo sobre Irán

RT.-El líder del movimiento yemení Ansar Allah (los hutíes), Abdul-Malik al Houthi, afirmó este domingo en un discurso que las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, forman parte de una guerra psicológica basada en el «alarmismo» y la «exageración», cuyo objetivo es infundir miedo en relación con la postura frente a Irán.

Al Houthi sostuvo que la respuesta adecuada era resistir ante lo que describió como «propaganda falsa» llena de calumnias por parte de sus enemigos. Asimismo, definió el momento actual como una fase de confrontación en la que, según dijo, se recurre a campañas para influir en la opinión pública.

Quiénes son los hutíes, el poderoso movimiento de Yemen en auge

«En esta etapa, la mayoría de las declaraciones del infiel Trump contienen alarmismo, exageración e intimidación», manifestó Al Houthi, y aseguró que «todas las expresiones y términos» iban en esa línea. En su planteamiento, ese despliegue mediático buscaría amplificar amenazas y debilitar la moral de la población.

El líder del movimiento agregó que a esas afirmaciones se les suman amplias campañas propagandísticas en medios que, de acuerdo con lo que expresó, estarían vinculados con los judíos y el sionismo a nivel mundial, así como también con quienes calificó de «hipócritas» alineados con Estados Unidos e Israel.